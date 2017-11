Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Après Koh-Lanta : Thaïlande en 2016, une nouvelle aventure attend Karima. La jeune femme, qui a brillé dans l’émission de TF1, vient de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Dans un message posté sur Instagram, la jeune militaire, qui officie également comme coach sportif, a annoncé à ses fans qu’elle était désormais une femme mariée ! "Je suis aujourd'hui une femme plus que comblée grâce à toi merci mon mari #halal #mariage", a ainsi écrit Karima en légende d’un cliché la montrant dans une magnifique robe blanche aux côtés de son époux.

Une tendre photo pleine d’amour qui a fait réagir les nombreux internautes abonnés au compte Instagram de Karima. "Beaucoup de bonheur à toi et ton mari", "Toutes mes félicitations, un grand moment de joie que tu ne voudras jamais oublier, tout le bonheur possible à vous deux", "Félicitations, tous mes vœux de bonheur et d’amour", "Je vous souhaite d'être heureux aimants et épanouis ensemble", "Félicitations longue vie à vous", peut-on ainsi lire dans les commentaires.

Redoutable dans Koh-Lanta : Thaïlande, où elle a notamment marqué les esprits en remportant l’épreuve de dégustation et celle du parcours du combattant, Karima fait également preuve d’un grand courage dans sa vie de tous les jours. En septembre 2016, elle a ainsi été décorée par les pompiers de Paris pour avoir sauvé la vie d’un homme, deux ans plus tôt, en lui prodiguant un massage cardiaque en attendant l’arrivée des pompiers. "Ce sont des gestes que l’on apprend à faire en entraînement, mais je n’avais jamais été confrontée à une situa­tion réelle", a-t-elle d’ailleurs déclaré au Parisien en 2016.





Je suis aujourd'hui une femme plus que comblée grâce à toi merci mon mari 💍❤️🙌🏽 #halal #mariage Une publication partagée par Karima (@karima_kohlanta_survivor) le 11 Nov. 2017 à 16h13 PST

