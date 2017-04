Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Kelly is back ! Désormais, la jeune femme a changé son fusil d'épaule. Exit l'équipe bleue. Elle est Rouge et compte bien tout faire pour le rester.

"Je vais tout vous expliquer", déclare Kelly face à ses nouveaux amis, les Rouges. Après le départ de Bastien, la parisienne a intégré les Bokor pour poursuivre l'aventure. Et aussitôt arrivée sur le camp, la serveuse de profession vide son sac et explique pourquoi son équipe l'a éliminée. "Yves est imbuvable sur le camp. Après il y a eu le regroupement des garçons, ce qui fait qu'il y a eu une alliance entre mecs (sic), le collier de Mathilde, Claire qui a apporté énormément sur le camp, donc par défaut c'était moi", avoue-t-elle.

La jolie blonde fait entendre haut et fort qu'elle est une Bokor à part entière. "Je vous dis la vérité : j'étais Bleu, aujourd'hui, je reviens dans l'équipe Rouge, je suis clairement décidé à me battre avec les Rouges, je ne suis plus Bleu", déclare-t-elle et d'ajouter qu'elle n'hésitera pas à voter pour un Bleu lors de la réunification, "à 100%". Ce sentiment d'appartenance fait du bien à Manuella. "Ça fait 19 jours qu'on vit ensemble, Kelly vient d'arriver on va apprendre à la connaître, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien". Interrogateur, Sandro essaye de voir jusqu'où la jeune femme est prête à aller pour son équipe.

Et la réponse ne se fait pas attendre. "Je ne fais pas de faux-semblants, je ne rigole même pas. Je suis Rouge aujourd'hui, je me battrais pour les Rouges". L'ancienne Bleu affirme clairement sa conversion à la cause Rouge. Désormais, elle n'a qu'une ambition en tête : faire rayonner son équipe.