Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

MYTF1 : On vous a sentie très déçue au moment de partir. Vous pensiez avoir les moyens d’aller plus loin ?

Kelly : Je n’ai pas vraiment de regrets mais c’est vrai que j’aurais aimé rester. Je savais que nous allions partir. Je m’en doutais… Mais à ce moment-là de l'aventure, dans ma tête j'avais encore plein d'énergie et j'étais vraiment très triste de partir.

MYTF1 : Cette semaine, vous étiez en binôme avec Corentin. Avez-vous l’impression d’avoir tiré la mauvaise boule ?

Kelly : Je considère que je n’ai pas eu de chance. Même si on a essayé de se donner à fond on n’a pas brillé lors de la dernière épreuve. Cette ultime épreuve a joué en notre défaveur.

MYTF1 : Il s’agit de votre seconde élimination. Comment le vivez-vous ?

Kelly : Je suis déçue certes mais beaucoup moins que la première fois. Lors de ma précédente élimination, je ne m’y attendais pas du tout. Cette fois-ci, je m’y étais un peu préparée…

MYTF1 : Les conditions sur l’île ne sont pas toujours évidentes. Vous vous attendiez à ce que ce soit aussi dur ?

Kelly : Je suis partie en me disant que ça allait être difficile mais je ne pensais pas que ce serait si dur.

MYTF1 : Hada nous a dit beaucoup de bien de vous après son élimination. Qu'en est-il aujourd'hui ? Vous êtes toujours en contact ?

Kelly : Oui on est toujours en contact. On se raconte tout. A peu près toutes les semaines avant un épisode... On s'amuse, elle réagit... Elle va m'appeler évidemment quand elle va voir que c'est moi qui suis sortie. Je m'attache très vite aux gens quand j'ai un coup de cœur. C'est tombé sur Hada !

MYTF1 : A côté de cette belle amitié, vous avez entretenus des relations tendus avec d’autres aventuriers comme avec Yves. Pensez-vous que votre attitude vous a joué des tours ?

Kelly : Je ne regrette rien. J’ai agis en conséquence. Parfois, j’ai été attristée de ce qui a été dit sur moi. C'est étrange parce que je n'ai pas l'habitude d'entendre ce genre de propos à mon sujet. Mais bon, dans le jeu, on fait des choses, on dit des choses qu'on peut regretter, des choses parfois injustifiées.

MYTF1 : Vous resterez quoi qu'il arrive la première aventurière bleue de l'histoire de Koh-Lanta. C'est quelque chose dont vous vous souviendrez longtemps ?

Kelly : Ca été un grand moment. Ça restera gravé dans ma tête et dans mon cœur. C'était complètement dingue. Je ne m'attendais pas du tout à ça !

MYTF1 : Qui voyez-vous dans le carré final ?

Kelly : Dans le carré final, je vois Vincent, Sébastian, Clémentine et Mathilde !

MYTF1 : Qu’avez-vous appris de cette expérience ?

Kelly : J’ai appris beaucoup de chose. J’ai appris notamment à être plus patiente, à réfléchir avant de parler. J’ai réalisé aussi que le métier que je faisais ne me correspondait plus du tout.

MTF1 : Comment se passe le retour à la vie normale ?

Kelly : Très bien. Je me suis lancée dans la comédie. Je joue actuellement dans une pièce de théâtre. En parallèle, je fais aussi du chant. Mes semaines sont partagées entre la danse, le sport, la comédie et le chant. En ce qui concerne la TV, j’aimerais faire de la présentation.