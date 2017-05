Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Après avoir fait un retour remarqué dans Koh-Lanta : Cambodge, Kelly a finalement été évincée cette semaine. En binôme avec Corentin, elle a été contrainte de partir suite à l’élimination du jeune aventurier. Très déçue, Kelly a tenu à s’exprimer face aux autres aventuriers. Fière de son parcours, elle a déclaré : "c'est une déception, ça me fait de la peine mais j'en sors très fière." Première aventurière bleue de l'histoire de Koh-Lanta, Kelly aura marqué l'aventure de son empreinte.

Ces derniers jours ont été contraignants pour Kelly qui était déjà menacée lors du précédent conseil. Pendant cet épisode, les équipes ont dû s’allier et avancer dans le jeu en binôme suite à un tirage au sort. Ainsi, Corentin et Kelly se sont retrouvés en duo même si Kelly a vite regretté d'être liée à Corentin : "Être tombée avec Corentin ça ne m'a pas trop aidée dès le départ," a-t-elle confié. Malgré leurs efforts, Corentin et Kelly ont totalement raté l’épreuve d’immunité et se sont alors sentis menacés sur le camp…