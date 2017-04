Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Revenir dans le jeu, c'est un truc de fou, j'espère qu'ils vont être contents de me voir", se demande Kelly. De retour après le départ de Bastien contraint d'abandonner, la parisienne s'apprête à faire ses premières armes chez les Bokor. Déboussolée à son arrivée, elle va très vite se rapprocher de Yassin. Dès son premier jour, le lève-tôt des Rouges entraîne la nouvelle recrue avec lui. Au programme : une initiation à couper du bois. "Kelly est différente des autres, elle reste nature, on est allés couper du bois, elle s'en fiche", affirme-t-il. Et d'ajouter, "elle est dans une nouvelle équipe, elle a envie de montrer qu'elle est dynamique". Pour Kelly, l'alchimie avec Yassin est immédiate. "Yassin, c'est le genre de garçon que j'aime dans l'aventure, donc on se marre parce que je pense qu'on vient un peu du même monde, donc forcément, on se reconnaît", déclare-t-elle.

Yassin et Kelly : la petite maison dans Koh-Rong

Les deux aventuriers se sont vite trouvés dans l'aventure. Alors comme dans toute amitié, les deux Robinsons se sont trouvés des surnoms. "Je vais t'appeler Yass Ingalls" (en référence à Charles Ingalls de la série La Petite Maison dans la Prairie, NDLR). Il faut dire que le bûcheron des Bokor en est presqu'à son 1000ème morceau de bois coupé. Impressionné par la force et la dextérité dont Kelly fait preuve dans les bois, le Bordelais n'hésite pas à la surnommer Kelly Ingalls. Le jeune homme a enfin trouvé quelqu'un qui lui correspond dans l'aventure.