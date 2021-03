Koh-Lanta 2021 - Interview de l'aventurier sortant : “J’ai pris un mauvais départ”

Dans “Koh-Lanta, les armes secrètes”, ce vendredi 12 mars 2021 sur TF1, Sylviane a été éliminée. En exclusivité pour MYTF1, l’aventurière jaune revient sur son aventure.

La maître-nageur de 44 ans venue de Bordeaux n’aura pas eu le temps de montrer à ses coéquipiers de quoi elle était vraiment capable. Sylviane est la première éliminée de l’équipe jaune. Interview.

Sylviane, pourquoi avoir souhaité participer à Koh-Lanta ?

Pour le jeu, le dépassement de soi mais aussi pour la survie sur le camp. C’est un vrai défi que je me suis lancée. J’étais très bien préparée physiquement mais je l’étais un peu moins psychologiquement. Je n’ai pas su trouver ma place au sein de l’équipe et cela a sûrement compté dans mon élimination.



Vous avez pourtant l’habitude de manager votre équipe ?

C’est vrai mais là, je n’étais pas la chef. Il y en avait déjà deux. Alors j’ai opté pour suivre le mouvement et m’adapter. Je ne voulais pas faire d’esclandre parce que cela peut vous coûter cher dans Koh-Lanta. J’étais probablement trop en retrait, je ne me suis pas sentie dans l’aventure. Je pense que j’ai pris un mauvais départ !



Vous ne semblez pas surprise de votre élimination ?

Sur l’épreuve, j’ai fait perdre mon équipe jaune. Comme je suis quelqu’un de très fair play, j’ai tout de suite accepté mon sort. Cette élimination n’était absolument pas une surprise. Je suis un peu déçue de partir lors du premier conseil évidemment. Déçue surtout pour mes proches qui croyaient en moi. Je les imagine déjà me dire qu’ils n’ont pas vu la Sylviane qu’ils connaissent dans Koh-Lanta. Dans la vraie vie, je suis plus combattante et sportive. Je n’abandonne jamais mais je pars sans aucun regret. Je suis restée sincère et fidèle à moi-même.



Que souhaitez-vous à votre équipe jaune ?

Je leur souhaite à tous de vivre pleinement leur aventure. En quelques jours seulement, j’ai pu voir apparaître quelques tensions entre certains. J’ai hâte maintenant de découvrir ce qu’il va se passer en tant que téléspectatrice. Cette saison promet d’être redoutable avec les armes secrètes !

Que garderez-vous de cette aventure ?

Koh-Lanta, ça n’arrive qu’une seule fois dans une vie. Je suis déjà fière d’y être allée et heureuse d’avoir pu expérimenter la survie durant ces quelques jours d’aventure. La construction de la cabane, ne pas manger durant 3 jours… Et le voyage en Polynésie : c’est un cadeau extraordinaire !