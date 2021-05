Koh-Lanta 2021 - Interview de l'aventurier sortant 10 : « Je voulais prouver que j’étais capable de grandes choses »

Dans “Koh-Lanta, les armes secrètes”, ce vendredi 7 mai 2021 sur TF1, Vincent a été éliminé. En exclusivité pour MYTF1, l'aventurier revient sur son aventure.

Vincent, pourquoi avez-vous souhaité participer à Koh-Lanta ?

Il y a trois raisons pour lesquelles je voulais faire Koh-Lanta. La première, comme beaucoup d’autres aventuriers, c’est le dépassement de soi. La seconde était pour mes parents. Mon destin était de reprendre la ferme familiale et j’ai refusé, ce qui a marqué une vraie rupture avec ma famille. Koh-Lanta était aussi un moyen de leur montrer que je n’oublie pas qui je suis et d’où je viens. Un moyen pour moi de me reconnecter à eux. La dernière raison, c’est une certaine revanche sur la vie et sur les autres. Au collège puis au lycée, j’étais toujours mis de côté. Je me suis beaucoup fait insulter, harceler. On me répétait : “Vincent, tu ne feras jamais rien de ta vie”. Faire Koh-Lanta, c’est aussi montrer que je vaux bien plus que tout ça et qu’au contraire, je suis capable de beaucoup de choses.

Votre aventure a pris un nouveau tournant lorsque vous avez décidé de vous désolidariser des jaunes en votant contre Shanice.

Eliminer Shanice n’est pas une trahison. Dans tous les cas, on allait me la mettre à l’envers. Je n’ai pas supporté ces coups de pression venant de membres de mon équipe. J’avais dit que je ne voterai pas contre Laure et à partir de là, c’était relativement simple. Ensuite, il y a eu des coups de pression. Mais jamais de la vie, je me laisse faire. J’ai répondu de manière forte et cela me semblait aussi opportun de le faire à ce moment-là. Maintenant, il faut savoir prendre du recul. Shanice a agi à ce moment-là avec ses émotions, moi aussi. Nous avons chacun notre propre perception de la situation et avons agi en conséquence.

Votre élimination a-t-elle été une surprise ?

Ma sortie est un concours de circonstances. Evidemment que le fait d’être deux ex-jaunes en binôme a fait de nous des cibles faciles. En plus de cela, Thomas a vraiment fait campagne contre nous. C’est lui qui a initié le vote et cela arrangeait tout le monde. Avec Laetitia, nous y avons cru jusqu’au bout puisqu’elle avait trouvé un collier d’immunité. D’ailleurs, ces jours avec elle resteront parmi mes meilleurs souvenirs de l’aventure. J’ai adoré me jouer des autres avec mon binôme. Nous avons beaucoup rigolé !

En voulez-vous à Lucie d’avoir utilisé son bracelet noir pour sauver Maxine/Thomas et causé votre élimination par conséquence ?

Encore une fois, on est dans un jeu et Lucie a très bien joué. Elle a brandi le bracelet au bon moment. Franchement, si j’avais été à sa place, j’aurais fait la même chose. Je ne peux pas lui en vouloir ! Après, elle n’a pas voulu sauver Thomas mais Maxine et elle a vu beaucoup plus loin dans le jeu. Avec ce vote, elle s’est laissée une nouvelle chance d’aller plus loin dans l’aventure. Je suis forcément déçu de partir parce que j’avais l’objectif d’aller plus loin mais j’ai su tout de suite prendre du recul. Il faut aussi accepter la défaite. C’est quelque chose que j’ai toujours dit : je jouerai jusqu’au bout mais je serai fairplay ! Si quelqu’un me double ou me brûle les ailes, je le respecterai. Aujourd’hui, je respecte le geste de Lucie. Le jeu c’est quand même d’éliminer les autres pour aller le plus loin possible. Il y a un seul et ultime survivant, les règles sont claires.

Est-ce que vous êtes content de votre parcours ?

Je suis extrêmement fier de mon parcours, d’avoir mené une partie du jeu et d’avoir été aussi loin. Certains téléspectateurs ne donnaient pas cher de ma peau au départ, et je pense avoir bien prouvé le contraire. Je ne vais pas mentir, j’étais venu pour gagner mais je suis content d’avoir quand même tenu 24 jours d’aventure. Mes parents aussi sont très fiers de me voir dans Koh-Lanta et du parcours que j’ai eu. C’est aussi une victoire pour moi ! Je n’ai aucun regret sur mon aventure. J’ai vraiment pris Koh-Lanta comme un jeu et je me suis amusé. Chaque jour qui passait, je savais la chance extraordinaire que j’avais de le vivre. J’ai joué du mieux que j’ai pu !

Qu’est-ce que vous retiendrez de cette aventure ?

Koh-Lanta m’a transformé et m’a ouvert les yeux sur ce que j’avais envie de faire à l’avenir. J’ai appris à être plus patient. J’ai aussi pris conscience que la famille est ce qu’on a de plus important. Koh-Lanta nous rapproche des vraies valeurs de la vie.