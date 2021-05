Koh-Lanta 2021 - Interview de l'aventurier sortant 11 : « Je suis heureuse d’avoir pu montrer qui j’étais à la fin »

Dans “Koh-Lanta, les armes secrètes”, ce vendredi 7 mai 2021 sur TF1, Laetitia a été éliminée. En exclusivité pour MYTF1, l'aventurière revient sur son aventure.

Laetitia, pourquoi avez-vous souhaité participer à Koh-Lanta ?

Dans la vie, je suis quelqu’un qui n’a peur de rien mais je voulais me tester dans un milieu où le contexte est difficile, savoir jusqu’où mon mental pouvait tenir. Vivre une expérience hors du commun et me surpasser.

Si vous deviez résumer votre aventure ?

Koh-Lanta a été un ascenseur émotionnel énorme pour moi. Au début, on peut dire que c’était les montagnes russes. Pour la sportive que je suis, cela a très bien commencé puisqu’avec mon binôme Aurélien, on finit seconds. Mais le fait de gagner la casquette de co-capitaine était un peu un cadeau empoisonné. Cela m’a mis une pression ! Aurélien était beaucoup plus pédagogue que moi qui suis plutôt une femme de terrain. Face à son leadership, on a oublié que j’étais co-capitaine et je n’ai pas cherché à m’imposer. Néanmoins, je n’ai jamais vraiment compris pourquoi je n’ai pas réussi à m’intégrer. J’ai ramé mais je n’ai jamais baissé les bras. J’ai vécu cette aventure en me disant chaque jour, advienne que pourra. J’ai continué à me battre en prenant mon mal en patience, me disant que mon heure viendrait un jour. Après il y a eu la réunification où je me suis sentie vraiment à ma place, entourée des ex-rouges qui s’intéressaient vraiment à moi. Humainement, je me suis sentie mieux. J’étais aussi heureuse de me battre seule et plus en équipe. Je savais qu’avec mon gros mental, je ne lâcherai rien. Je voulais à tout prix gagner une épreuve et c’est ce que j’ai fait. Je suis contente qu’on ait enfin pu voir la vraie Laetitia, celle qui ne lâche rien et qui ne démérite pas.

Lors du dernier conseil, vous avez décidé de vider votre sac face à Myriam.

Je me suis libérée d’un poids. Cela a pris du temps, plus de 20 jours durant lesquels Lucie et moi ne faisions pas le poids face à ce quatuor. Mon but était d’aller le plus loin possible et je ne pouvais pas parler plus tôt au risque de me faire éliminer. Le fait que je sois intouchable grâce à mon immunité, m’a donné la force de parler. Depuis le début de l’aventure, on ne m’entend pas. Je n’ai fait qu’encaisser, il fallait que ça explose. L’élément déclencheur qui m’a fait comprendre que je n’étais plus jaune, c’est quand Mathieu me casse ma flèche au tir à l’arc. A ce conseil, c’est Myriam qui sort mais c’est vrai qu’elle paye peut-être un peu pour le quatuor. Elle était plus forte psychologiquement et physiquement que Thomas.

En voulez-vous à Lucie d’avoir utilisé son bracelet noir pour sauver Maxine/Thomas et causé votre élimination par conséquence ?

J’étais très proche de Lucie parce qu’on a ramé toutes les deux. Heureusement qu’elle était là et qu’on pouvait compter l’une sur l’autre pour se serrer les coudes. Je n’ai pas pris son acte comme une trahison mais cela m’a beaucoup blessée. J’ai mis plus de temps à chercher mon collier qu’à le porter. C’était brutal mais c’est le jeu. Cela m'a surtout fait mal au coeur parce que nous étions amies, nous le sommes toujours d’ailleurs, et que ça venait d’elle. On m’a coupé l’herbe sous le pied, j’avais encore du jus à bloc et je me voyais arriver au bout. Maintenant, avec le recul, je l’accepte.

Quel est votre plus beau souvenir de l’aventure ?

Mon meilleur souvenir reste ma victoire en individuel mais aussi le dernier jour de mon aventure à jouer la comédie avec Vincent. On s’est marrés jusqu’au bout ! Ces destins liés nous ont vraiment liés. Je suis aussi fière d’avoir trouvé un collier et de m’être battue jusqu’au bout.

Est-ce que vous êtes contente de votre parcours ?

Je suis fière de mon parcours, contente d’être parvenue à la réunification et d’avoir réussi à être finalement moi-même dans l’aventure. En faisant Koh-Lanta, je voulais aller loin en restant fidèle à qui je suis. Si j’avais un regret, c’est que j’ai subi trop longtemps le jeu. Mais ce n’était peut-être pas une si mauvaise chose puisque je suis la seule capitaine à avoir été aussi loin dans le jeu.