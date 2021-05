Koh-Lanta 2021 - Interview de l'aventurier sortant 12 : « Il y a un avant et un après Koh-Lanta »

Dans “Koh-Lanta, les armes secrètes”, ce vendredi 14 mai 2021 sur TF1, Thomas a été éliminé. En exclusivité pour MYTF1, l'aventurier revient sur son aventure.

Thomas, pourquoi avez-vous souhaité participer à Koh-Lanta ?

Je me suis lancé ce défi parce que je suis quelqu’un qui aime se dépasser. Je voulais le faire pour moi mais aussi pour mon père qui est gravement malade. Il a été touché par la maladie très jeune, à 48 ans, et je me suis toujours dit qu’il fallait que je profite deux fois plus de la vie. Dans Koh-Lanta comme dans ma vie de tous les jours, il est ma force. Même quand j’étais au plus mal, dans des conditions parfois difficiles, je savais qu’il y avait bien plus grave dans la vie.

Vous avez su très vite trouver des compagnons de route fidèles.

Chez les jaunes, on avait une bonne équipe et un bon noyau. Les affinités se sont créées naturellement. Mathieu, Shanice, Myriam, Flavio, Vincent… On s’entendait tous très bien au début de l’aventure et même dans la difficulté, on parvenait à garder le sourire. C’est ce qui nous a aidé à surmonter tout ça. Après, le quatuor s’est formé parce que je suis tombé en binôme avec Myriam et Shanice avec Mathieu avec qui je me suis tout de suite très bien entendu. Il est devenu mon frère de l’aventure. Notre but a toujours été d’aller le plus loin possible avec les jaunes. Mais il n’y avait pas de pacte à 4 ! Maintenant, on ne va pas se mentir, l’idéal aurait été qu’on aille le plus loin possible ensemble.

Si vous deviez rejouer un moment de votre aventure, vous vous montreriez plus clément avec Vincent ?

Le fait de me retrouver en duel face à Mathieu m’avait mis une grosse claque. C’était très bien joué de la part de Jonathan. L’occasion ou jamais d’éliminer une grosse tête. Mais en perdant Mathieu, j’avais perdu tous mes repères et j’ai voulu faire un gros coup. J’ai suivi Shanice et peut-être que c’est là l’erreur. On aurait dû se poser un peu plus et rester sur notre première idée d’éliminer Magali. Après avec des si, on refait une aventure mais je ne pense pas que mon attitude envers Vincent ait fait à ce point basculer les votes. Les ex-rouges avaient déjà commencé à lui retourner le cerveau. Je n’ai jamais eu confiance en lui et je l’ai dit dès qu’il a été envoyé aux ambassadeurs. Je savais que Vincent se rapprochait de Laure et Maxine et qu’il retournerait sa veste tôt ou tard.

Lors du dernier épisode, vous en voulez beaucoup à Lucie et Laetitia d’avoir éliminé Myriam.

Ce que je prends mal c’est qu’on les a emmenées jusque-là. Si elles sont arrivées aussi loin, c’est grâce à nous. Lucie était en ballotage depuis le début et ça ne doit pas être une position facile. Mais quand on a éliminé Aurélien, c’était elle ou lui. Elle est venue me parler et c’est mon vote qui a fait la différence. J’ai choisi de garder Lucie et comme remerciements, elle oublie qui l’a amené jusqu’ici. De son côté, Laetitia n’était pas appréciée de tout le monde mais Shanice la protégeait. C’est pour ça qu’on n’a pas voté contre elle jusqu’ici.

Dès le départ de Shanice, vous avez fait part de votre intention de vous venger.

Je savais que mon tour viendrait et mon but était de venger la sortie de Shanice et de Myriam. J’avais fait les calculs et à moins de gagner toutes les épreuves, il m’était impossible d’arriver jusqu’à l’orientation. Je n’avais donc plus rien à perdre et les destins liés ont bien fait les choses. En tombant avec Maxine, j’étais protégé. Il était clair que je ne voulais pas tomber avec Lucie ou Laetitia. Parce que si cela avait été le cas, je me serais laissé tomber avec elles. Eliminer Vincent et Laetitia, c’est un cadeau que j’ai fait à Myriam et Shanice avant de partir.

Les aventuriers ont choisi de vous éliminer parce qu’ils vous ont senti à bout de forces…

Mon moral avait pris un coup. Dans Koh-Lanta, c’est plus important que le physique et ces éliminations successives m’ont mises à terre. J’ai fait un malaise sur le camp et c’est vrai que j’étais arrivé à bout de force. En tant qu’ex-jaune, cela les arrange de me voir partir mais je pense qu’ils auraient préféré éliminer Flavio ou Magali. Les ex-rouges avaient fini par me trouver attachant, grande gueule mais attachant quand même. L’histoire de ma vie (rires).

Est-ce que vous êtes content de votre parcours ?

Je suis très fier de moi et de mon parcours dans Koh-Lanta. C’est une aventure inoubliable, celle d’une vie. J’ai fait des rencontres incroyables, je me suis même fait des amis. Il y a un avant et un après Koh-Lanta, c’est certain.