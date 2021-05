Koh-Lanta 2021 - Interview de l'aventurier sortant 13 : « Koh-Lanta était un rêve de gosse »

Dans “Koh-Lanta, les armes secrètes”, ce vendredi 21 mai 2021 sur TF1, Flavio a été éliminé lors de l'épreuve éliminatoire. En exclusivité pour MYTF1, l'aventurier revient sur son aventure.

Flavio, pourquoi participer à Koh-Lanta ?

C’est un rêve de gosse ! Moi j’ai 30 ans et Koh-Lanta existe depuis 20 ans. J’ai toujours regardé en famille, c’était vraiment le rendez-vous du vendredi soir. A l’âge adulte, je me suis dit “pourquoi pas moi ?”. J’adore le côté humain et sportif ! Un jour, j’ai pris mon courage à deux mains et j’ai envoyé ma candidature. A ma grande surprise, c’est moi que l’on peut voir maintenant le vendredi soir sur Koh-Lanta. A chaque épisode, j’ai des frissons rien qu’en entendant le générique de Koh-Lanta. Je ne réalise toujours pas que j’ai participé à cette incroyable aventure.

Qu’est-ce que vous êtes venu chercher dans cette aventure ?

Le dépassement de soi mais aussi à gagner confiance en moi. Je suis quelqu’un de très solitaire dans la vie et j’ai dû mal à faire confiance. Alors, me retrouver sur une île à vivre en collectivité, c’était un défi à relever. Mais à ma grande surprise, cela s’est finalement révélé plutôt facile.

Certains vous ont reproché de rester en retrait et de ne pas forcément prendre position lors des votes. Vous le comprenez ?

Même si je suis d’un naturel discret, c’est l’aventure qui m’a fait être en retrait. Dans l’équipe des jaunes, il y avait de très forts caractères. Se mettre en avant pouvait s’avérer périlleux. Je pense notamment à Aurélien qui s’est peut-être exposé trop tôt dans l’aventure. Même si j’avais ma façon de penser et que je n’ai jamais suivi sans réfléchir, je préférais laisser les grosses têtes agir sur la stratégie. J’ai toujours respecté ma parole envers les jaunes. Je n’ai jamais trahi sauf lorsque j’ai voté contre Thomas mais, à ce stade de l’aventure, il s’agissait de me sauver.

Est-ce que vous êtes fier de votre parcours ?

Je suis content de mon aventure mais je reste sur ma faim. J’étais maître de mon destin et je m’en veux de ne pas avoir su le saisir. Sur toutes les épreuves, je n’ai jamais été dernier et sur la plus importante, aux portes de l’orientation, je perds. Pour moi, je me suis mis un couteau dans le dos. Je suis le seul responsable de mon départ. Après, garder son flambeau allumé dans Koh-Lanta, c’est une fierté. Par ailleurs, je reçois beaucoup d’amour de la part de mes proches mais aussi des téléspectateurs de Koh-Lanta sur les réseaux sociaux. C’est quelque chose qui me touche beaucoup et dont je suis fier.

Quel est votre plus beau souvenir ?

Le tout premier jour de l’aventure, lors de notre arrivée en pirogue. On ne savait pas où on allait mais on voguait vers de magnifiques paysages. Lorsque j’ai vu Denis Brogniart sur la plage, j’ai pris conscience que l’aventure démarrait maintenant. Pour le petit garçon fan de Koh-Lanta que j’étais, c’est incroyable à vivre.

En quoi l’aventure vous a changée ?

Je ne suis plus du tout le même. Maintenant, Koh-Lanta coule dans mes veines et j’ai gagné en confiance en moi. Quand j’ai un truc à dire, je ne me gêne plus pour le dire. Je prends plus de recul, j’ai plus de patience. Par contre, je suis toujours célibataire. Ça n’a toujours pas changé alors j’attends les propositions (rires).