Koh-Lanta 2021 - Interview de l'aventurier sortant 14 : « Je veux voir Maxine gagner pour nous deux »

Dans “Koh-Lanta, les armes secrètes”, ce vendredi 28 mai 2021 sur TF1, Laure a été éliminée lors de l'épreuve d'orientation. En exclusivité pour MYTF1, l'aventurière revient sur son aventure.

Laure, pourquoi aviez-vous envie de participer à Koh-Lanta ?

L’envie d’apprendre à me connaître, loin de ma zone de confort et de savoir jusqu’où j’étais capable d’aller, aussi bien mentalement que physiquement. Ensuite, lorsque j’ai vu à quel point mon papa était fier lorsque je lui parlais du casting de Koh-Lanta, continuer à le rendre fier est devenu ma principale motivation. Je viens d’une famille plutôt pudique sur ses sentiments. Je savais qu’ils allaient me manquer mais je ne me doutais pas autant. Ils ont été ma force sur ce Koh-Lanta.

Comment avez-vous vécu cette épreuve d'orientation?

Alors déjà, démarrer cette épreuve avec quelqu’un d’autre sur la même zone de recherches, c’est très dur. Tu te dis que tu n’es pas toute seule à te battre et que tu as quand même moins de chances. C’est stressant et très dur émotionnellement.

Vous en voulez à Jonathan d’avoir trouvé le poignard sans être retourné à la table d’orientation ?

Je ne lui en ai jamais voulu mis à part les 5 premières secondes. Si j’avais su l’utiliser et eu la bonne direction depuis le début, Jonathan l’aurait eu aussi. Alors que là, je l’ai emmené totalement ailleurs. La seule personne à qui j’en veux, c’est moi.

Qu’est-ce que l’on ressent quand on est éliminé à ce stade du jeu ?

On se réjouit parce qu’on ne peut pas se plaindre, certains sont partis bien avant nous et d’un autre côté, j’étais presque aux poteaux. Mais c’est quand même très dur à encaisser de partir si près du but.

Que garderez-vous de ce Koh-Lanta ?

Ma rencontre avec Maxine. Quand on me demande de me parler de mon Koh-Lanta, la première chose qui me vient en tête, c’est elle. Pour moi, je n’ai pas fait l’aventure toute seule mais bien à deux. Elle a été d’un grand soutien dans cette aventure. Pouvoir avoir confiance en quelqu’un à 100% dans Koh-Lanta, c’est précieux. Je n’avais pas ma famille auprès de moi mais Maxine c’est comme si je la connaissais depuis toujours. Ce qui est beau, c’est que quelqu’un représente le binôme sur les poteaux. Je suis derrière elle jusqu’au bout et je veux la voir gagner Koh-Lanta !