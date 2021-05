Koh-Lanta 2021 - Interview de l'aventurier sortant 14 : « Il faut toujours croire en soi »

Dans “Koh-Lanta, les armes secrètes”, ce vendredi 21 mai 2021 sur TF1, Magali a été éliminée. En exclusivité pour MYTF1, l'aventurière revient sur son aventure.

Magali, pourquoi avez-vous souhaité participer à Koh-Lanta ?

Participer à Koh-Lanta, j’y avais déjà pensé en 2003. Le dépassement de soi, les défis, la survie… C’est une aventure qui correspond bien à ma personnalité. J’avais à cœur d’y participer mais lors de l’envoi de ma première candidature, j’ai appris que j’étais enceinte. Nous voilà 17 ans plus tard. En plein confinement, ma fille Justine me dit: “maintenant je suis grande et je peux me débrouiller, vas-y fonce !” C’est vraiment elle qui m’a remis le pied à l'étrier.

On a le sentiment que vous avez dû vous battre pour votre place tout au long de l’aventure. Comment vous l’expliquez ?

Les rouges ne m’ont pas épargnés parce qu’au départ, ils m’ont catalogué comme celle qui pouvait être plus faible physiquement. Pourtant, on a pu voir que je n’étais pas déméritante dans les épreuves physiques. J’ai été ensuite un accessoire, un joker, dans l’équipe rouge. Depuis le premier jour, ma tête a été mise à prix et j’ai dû me défendre en répondant aux attaques. Pour moi, c’est une belle preuve d’obstination et de combativité qui sont deux qualités qui me caractérisent. Il faut beaucoup de mental pour résister pendant 33 jours dans ces conditions. Le mot d’ordre sur Koh-Lanta, c’est l’adaptation. Il faut savoir être réactif et foncer, ce que je crois avoir fait !

Vous tenez pour responsables Laure et Maxine de votre départ ?

Laure et Maxine m’ont trahie en mettant, une première fois, mon nom. Quand je suis revenue dans l’aventure, suite au malheureux départ de Gabin, j’ai fait un pas vers elles. Nous avions de nouveau fait un pacte et qu’elles puissent voter contre moi lors de ce dernier conseil, c’est une nouvelle trahison. A partir de la réunification, les comportements ont complètement changé. Le seul objectif de Laure et Maxine était de se faire accepter par les jaunes. Une stratégie bien menée jusqu’au bout. Elles ont été de belles stratèges doublées de belles comédiennes. Il fallait casser leur binôme quand il en était encore temps. Je leur dis bravo même si c’est dur à digérer.

Etes-vous contente de votre aventure ?

Je ne garde que le positif ! Je suis restée moi-même, entière. Je suis la preuve qu’on peut rester droite dans ses bottes, sans avoir besoin d’écraser les autres, pour avancer et faire de belles choses. Je suis fière de mon aventure et je n’ai jamais baissé les bras. Toujours prudente mais déterminée, j’ai avancé étape par étape. Malheureusement pour moi, l’aventure Koh-Lanta s’arrête aux portes de l’orientation. Aujourd’hui, je veux savourer la chance de faire partie de cette belle famille de Koh-Lanta. On est à tout jamais liés les uns aux autres grâce à cette aventure.

Quel est votre plus beau souvenir ?

Il y en a tellement qu’il est difficile de n’en choisir qu’un. Koh-Lanta, c’est les montagnes russes au niveau des émotions. L’adrénaline que l’on ressent lorsqu’on gagne en équipe, je crois que c’est la plus belle image que j’ai envie de garder.



Qu’est-ce que vous retiendrez de cette aventure ?

Je retiendrai que c’était une aventure extraordinaire. Une très belle parenthèse dans ma vie qui m’a beaucoup appris tant sur moi-même que sur les autres. Cela m’a confortée dans l’idée que rien n’est impossible et qu’il faut toujours croire en soi. Aller de l’avant et essayer de se lancer toujours plus de défis. C’est pour ça que j’ai de beaux projets à venir avec de très belles personnes. Je suis impatiente !

Et votre fille, que pense-t-elle de votre aventure ?

Tous les vendredis soirs, avant même que l’émission ne commence, ma fille me dit qu’elle est fière de moi. Rien que pour ça, j’ai gagné mon Koh-Lanta !