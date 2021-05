Koh-Lanta 2021 - Interview de l'aventurier sortant 15 : « J’ai vécu un rêve éveillé »

Dans “Koh-Lanta, les armes secrètes”, ce vendredi 28 mai 2021 sur TF1, Arnaud a été éliminé lors de l'épreuve d'orientation. En exclusivité pour MYTF1, l'aventurier revient sur son aventure.

Arnaud, la légende raconte que ça fait 10 ans que vous essayez de participer à Koh-Lanta ?

Ce n’est pas une légende ! Cela fait même 20 ans que je suis passionné par Koh-Lanta mais ça fait vraiment une dizaine d’années que j’essaie de participer. J’ai dû écrire une quinzaine de courriers, tous corrigés par ma femme qui est institutrice, quelques castings qui n’ont pas abouti pour arriver à cette année où j’ai enfin pu participer à cette superbe aventure. Clairement s’il y a un message à faire passer, c’est qu’il faut s’accrocher à ses rêves parce que ça finit par payer. S’il avait fallu, j’aurais écrit encore pendant 10 ans pour le vivre. D’autant plus, maintenant que j’ai vécu cette aventure, je sais que j’ai bien fait de m’accrocher.

Pourquoi vous rêviez tant de faire cette aventure ?

Koh-Lanta me correspondait vraiment en tout point : la sociabilité, le physique, la compétition, la survie, … Revenir à l’état sauvage comme les hommes préhistoriques où il fallait chercher à manger pour se nourrir, se battre pour être le premier. J’aime cet instinct primaire et c’est ce qui me faisait rêver à chaque saison.

Comment avez-vous vécu cette aventure ?

Pour moi, c’était une superbe aventure parce que rien que le fait d’y participer était un rêve qui se réalisait. Après, je me suis donné des objectifs qui évoluaient au fil de l’aventure. D’abord, je ne voulais pas partir le premier, ensuite je voulais arriver à la réunification… Une fois à l’épreuve d’orientation, je voulais aller sur les poteaux et gagner l’aventure Koh-Lanta. Même si mon aventure s’arrête ici, qu’est-ce qu’elle a été belle ! Comme je positive toujours, je ne l’ai pas particulièrement trouvé difficile. Certes, on ne mange pas à notre faim, on ne dort pas dans notre lit, on peut être victimes de stratégies… Tout ça liés, ça peut être difficile à vivre mais je vais me répéter, j’ai vécu un tel rêve éveillé que j’ai toujours vu ça du bon côté ! Je n’ai pas triché dans cette aventure. Mon côté rigolo, positif, bon enfant… C’est comme ça que je suis dans la vie.

Comment avez-vous vécu l’épreuve d’orientation ?

Ma femme m’avait acheté une boussole pour mon anniversaire et je m’étais entraîné dans mon jardin. Je ne partais pas confiant parce qu’on sait qu’il y a 3 poignards pour 5 aventuriers mais j’y suis allé avec mon esprit gaillard. J’avais toutes mes chances pour y arriver. Avant le départ, je m’étais mis d’accord avec Jonathan pour ne pas aller au même endroit. J’ai choisi rapidement ma zone pour tenter de dissuader les autres et j’ai foncé tête baissée. Un peu trop peut-être puisque du coup, je me suis perdu sur l'île et je n’ai pas réussi à trouver de poignard malgré tous mes efforts.

Qu’est-ce que l’on ressent quand on est éliminé à ce stade du jeu ?

Ma réaction à chaud, c’est une réaction de compétiteur. J’ai perdu, c’est la fin. C’est très frustrant ! Je ne peux m’en vouloir qu’à moi-même puisque j’avais le temps de trouver le poignard. Je suis triste de ne pas avoir été jusqu’au bout de l’aventure mais j’en reste très fier et très heureux d’avoir été aussi loin. Je suis quand même allé jusqu’en finale ! Mes enfants, ma femme et mes proches sont fiers de moi, c’est le principal. Demain, je suis prêt à repartir avec mon sac à dos parce que c’est une aventure de dingue.