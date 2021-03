Koh-Lanta 2021 - Interview de l'aventurier sortant 3 : « Je ne suis pas de nature à écraser les autres pour rester »

Dans “Koh-Lanta, les armes secrètes”, ce vendredi 26 mars 2021 sur TF1, Elodie a été éliminée. En exclusivité pour MYTF1, l’aventurière jaune revient sur son aventure.

Elodie, pourquoi avoir voulu participer à Koh-Lanta ?

Je suis quelqu’un qui aime les challenges. Depuis que je suis maman et que j’ai monté ma propre entreprise, j'ai une vie plutôt posée. J’avais donc envie de me lancer un nouveau défi dans la vie. Rien de tel que Koh-Lanta pour vivre ce dépassement de soi !

Comment vous êtes- vous préparée à cette aventure ?

Depuis toute petite, je fais du sport et je m’entraîne très régulièrement. Pour cette aventure, j’ai repoussé les limites de mon entraînement avec une préparation type parcours du combattant et des choses plus spécifiques à Koh-Lanta. En tant qu’aventurière, en revanche, j’étais une vraie débutante. Je me suis beaucoup entraînée à la boussole parce que je m’étais fixée l’épreuve d’orientation. Pour ce qui est de la survie, je m’étais un peu renseignée mais c’est vrai que j’espérais rencontrer des aventuriers plus experts que moi.

Est-ce que votre métier de coach sportive est un atout dans Koh-Lanta ?

Normalement oui mais là, c’est quand même une saison où tous les aventuriers sont très sportifs. Je n’étais donc pas la seule à avoir cet avantage.

Racontez-nous vos premiers jours dans l’aventure.

Il y a eu tout de suite une très bonne entente dans l’équipe jaune. On rigolait bien… Après, moi personnellement, j’ai très vite chuté sur une épreuve et je me suis fait mal. Au moment où je suis tombée, j’ai vu le pire et j’ai eu peur de partir. Heureusement, on m’a très bien soigné mais j’ai gardé une douleur permanente qui m’a fragilisée. Cette chute, c’est le grand drame de mon aventure.

Les jaunes perdent deux fois de suite, est-ce que vous avez une explication ?

Sur l’épreuve du fugitif, nous n’avons pas été mauvais mais il faut reconnaître que les rouges ont été très forts. Cette épreuve était faite pour Gabin ! L’équipe jaune a des capacités physiques qui sont exceptionnels. Je ne m’inquiète pas pour eux pour la suite. Pour la seconde épreuve, je n’ai pas d’explication puisque j’ai malheureusement tiré la boule noire. Je suis un peu l’aventurière malchanceuse de cette saison.

A l’approche du conseil, vous vous savez en danger avec Lucie et Laëtitia. Pourquoi ne pas avoir tenté de faire campagne pour sauver votre place ?

Je n’avais pas conscience que Laetitia était autant en danger. Sur le camp, je ne savais pas qu’elle était si peu appréciée et que j’avais peut-être une carte à jouer. Ensuite, il était inconcevable pour moi de voter contre Lucie. Elle venait d’arriver et c’est quelqu’un qui avait de grandes capacités physiques. Je ne suis pas de nature à écraser les autres pour me sauver. Laetitia étant notre capitaine, il était impensable pour moi de voter contre elle. J’avais deux choix : soit l’équipe estimait que j’avais encore ma place dans l’équipe et ils me gardaient, soit je trouvais un collier d’immunité pour me sauver. Nous étions toutes les trois en danger et je pense que cela s’est joué jusqu’à la dernière minute. Aujourd’hui, avec le recul, j’ai quand même ce regret de ne pas avoir tenté d’aller parler à Aurélien pour défendre ma place.

Pourquoi pensez-vous que vos coéquipiers ont choisi de vous éliminer ?

Ils ont dû sentir que je n’étais pas à 200% à cause de ma chute. Je ne peux pas leur en vouloir et j’accepte mon élimination. Je regrette de ne pas avoir suffisamment montré mon gros mental. Je ne me suis jamais plaint de la douleur et j’arrivais à la mettre de côté durant les épreuves pour avancer. J’aurais tellement pu aller plus loin. Je suis forcément déçue d’être sortie aussi tôt dans l’aventure. Je sais que je pouvais repousser encore plus loin mes limites.

Qu’est-ce que vous souhaitez garder de ce Koh-Lanta ?

Les victoires en équipe ! J’ai vécu des émotions magiques et c’est ce dont j’ai envie de me souvenir.