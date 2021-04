Koh-Lanta 2021 - Interview de l'aventurier sortant 6 : « Mon départ n’était pas du tout une surprise »

Dans “Koh-Lanta, les armes secrètes”, ce vendredi 16 avril 2021 sur TF1, Hervé a été éliminé. En exclusivité pour MYTF1, le chef des rouges revient sur son aventure.

Hervé, vous n’avez pas eu une position simple dès le départ en devenant chef de l’équipe rouge...

Lors de la toute première épreuve en binôme, lorsque j’apprends qu’il y a une récompense à la clef, j’imagine que c’est une place de chef. Comme c’est quelque chose que veux absolument vivre dans Koh-Lanta, je fais tout pour la gagner. Pour moi, ce n’était pas du tout un cadeau empoisonné. Cela fait 20 ans que je dirige des gens qui ont entre 15 et 50 ans. Je voulais profiter de cette expérience dans Koh-Lanta pour voir comment manager une équipe dans d’autres circonstances et fédérer. Je pense que j’ai plutôt bien tenu mon rôle puisque mes coéquipiers n’ont pas hésité à me dire qu’ils étaient contents de ma façon de faire.

La cohésion dans l’équipe rouge était plutôt bonne jusqu’à ce que les filles se rebellent...

Tout s’est fait naturellement… Les affinités ne se définissent pas à travers un genre. Il n’y avait pas de clans avec les garçons d’un côté et les filles de l’autre. D’ailleurs, les filles étaient plus dures et se sont d’abord éliminées entre elles. Après, il est certain que je n’aurai pas voté contre Frédéric, Jonathan ou Arnaud. Nous avions de solides affinités.

Comment réagissez-vous au départ de Frédéric ? Vous comprenez cet esprit de vengeance de Maxine et Laure ?

Voir partir son allié, surtout de cette manière, c’est triste. Pour moi, Maxine et Laure se sont réfugiées derrière l’excuse de “la stratégie des garçons” pour pouvoir tirer leur épingle du jeu.

Vous saviez que vous étiez le prochain sur la liste ?

Mon départ n’est pas une surprise puisque j’ai tout fait pour me retrouver sur la sellette. J’avais préparé un coup avec Arnaud qui me donnait son collier d’immunité. Mais quand on a su qu’il était le numéro 2, la stratégie est tombée à l’eau. J’ai appris en regardant l’épisode que c’est Magali qui nous a trahi. Je suis très déçu... Après, il faut vite accepter son départ pour ne pas vivre des jours difficiles derrière.

Quel est votre meilleur souvenir dans Koh-Lanta ?

Ma première victoire pour être chef mais également celle du parcours du combattant. La première épreuve en individuel après la réunification. Je venais aussi à Koh-Lanta pour me confronter à des plus jeunes, des plus forts et me prouver que j’en étais toujours capable. Koh-Lanta a été pour moi, une très belle aventure même si je regrette qu’elle s’arrête maintenant.