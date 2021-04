Koh-Lanta 2021 - Interview de l'aventurier sortant 8 : « Mon père m’a laissé des "armes secrètes" pour me battre »

Dans “Koh-Lanta, les armes secrètes”, ce vendredi 23 avril 2021 sur TF1, Shanice a été éliminée. En exclusivité pour MYTF1, l'aventurière revient sur son aventure.

Shanice, pourquoi avez-vous souhaité participer à Koh-Lanta ?

Koh-Lanta, c’est l’émission que je regarde en famille depuis toujours. Mes parents sont de grands fans. La légende familiale raconte que j’ai toujours eu envie de faire l’aventure.. En décembre 2019, j’ai perdu mon papa et j’ai eu besoin de me prouver à moi-même que j’étais capable d’accomplir de grandes choses sans lui. J’avais besoin de retrouver confiance en moi. Je me suis lancée dans cette aventure pour moi, pour mon papa et pour ma famille.

Vous semblez avoir véritablement évolué tout au long de cette aventure. Plutôt discrète au début de l’aventure, vous avez fini par devenir “la tête pensante” des jaunes ?

J’ai beaucoup grandi dans cette aventure c’est vrai mais quand je me vois, je ne m’étonne pas trop. Parce que j’ai toujours tendance à observer au début et à vraiment utiliser mon cerveau comme ma première arme. On me dit souvent que j’ai une intelligence émotionnelle très développée et j’aime essayer d’analyser les gens et les dynamiques de groupes. Par exemple, je n’avais pas forcément de problème avec Aurélien mais j’avais tous les jours des candidats qui venaient me dire : “je n’arrive pas à grandir parce qu’il est là”, “il m’insupporte parce qu’il fait ça” etc… C’est ça qui m’a embêtée et après analyse, je me suis dit que c’était la meilleure personne à faire partie du jeu à ce moment-là. Cette impression d’être aimée ou écoutée, ça donne confiance. Après, je ne me suis pas découverte ce côté joueuse. Je l’ai toujours eu en moi. J’ai toujours eu envie de réfléchir et de jouer, en accord avec mes valeurs, et c’est vraiment ce que j’ai fait.

Vous n’avez pas le sentiment d’avoir forcé la main de Vincent ?

Ce que j’ai reproché à Vincent, c’est qu’il avait donné sa parole à tout le monde. Nous les jaunes, n’avions donné notre parole qu’à Maxine. Après, il est vrai que nous n’avions pas pris le temps de débriefer de ce qu’il s’était passé aux ambassadeurs avec Vincent. On ne savait même pas qu’il avait donné sa parole à Laure… J’ai été surprise ! Je le menace s’il ne suit pas la stratégie du groupe. Mais en réalité, je le protège parce que j’entends Thomas qui, lui, dit : “Si tu ne nous suis pas, je vote contre toi la semaine prochaine”.

Vous vous sentez trahie par Vincent ?

Oui bien sûr, c’est une trahison. On était très proches et j’ai toujours tout fait pour le protéger. Pendant toute l’aventure, mon seul et unique but a toujours été de faire avancer tous les jaunes ensemble jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de rouges. Je pense que l’erreur que j’ai faite, ça a été de le mettre en garde 5 min avant le conseil. Je n’ai pas eu le temps de bien lui expliquer. Vincent a ressenti beaucoup de pression autour de lui. Il n’avait pas envie de voter Laure et il en avait le droit. On aurait dû parler plus posément... Après c’est une trahison dans le jeu, je ne lui en veux plus aujourd’hui.

Est-il vrai que vous aviez une alliance à 4 avec Myriam, Mathieu et Thomas ?

Il n’y a jamais eu aucune alliance entre nous. J’étais aussi proche de Vincent que de Thomas et de Laetitia que de Myriam. Pour moi, cette alliance n’existait pas mais je comprends que, dans la tête des autres, elle ait pu exister. Parce que l’erreur que j’ai faite, c’est qu’au tir à l’arc, quand on est tous les 4 à la fin, je dis: “c’est la finale rêvée”. Ce que je veux réellement dire par là, c’est que la finale sur cette épreuve est belle puisqu’elle réunit les deux binômes du début de l’aventure. J’ai dit ça sur le coup de l’émotion mais on ne s’était fait aucune promesse ! D'ailleurs, je me souviens d’une fois où Vincent m’avait demandé de lui promettre d’aller ensemble en finale. Je lui avais répondu que je ne pouvais pas comme je pouvais ne le promettre à personne. J’avais toujours 2-3 coups d’avance mais je n’en avais pas 10 pour savoir qui se retrouverait sur les poteaux !

Malgré la trahison de Vincent, vous partez avec le sourire et un visage très apaisé… Que ressentez-vous à ce moment-là ?

Je suis vraiment très apaisée quand je sors parce que je sais que j’ai joué comme je l’avais toujours rêvé. Je suis fière d’avoir montré qu’il était possible de devenir leader en étant une jeune femme, qui plus est, noire et benjamine de l’équipe. J’ai le sourire au moment de partir parce que c’est quand même une chance incroyable de faire Koh-Lanta et j’ai eu le bonheur d’aller jusqu’à la réunification. Je souris parce que je salue le beau jeu des rouges et que je suis contente d’avoir joué une si belle partie. Je souris aussi parce que quoi qu’il arrive, ce n’est que du bonheur. J’ai eu la chance de faire de belles épreuves et de ne pas être mauvaise.

Vous parlez de cette aventure comme “d'un dépassement de soi sans son papa”. C’est ce que vous étiez venue chercher ?

A chaque instant, j’ai pensé à lui, à ce qui pouvait le rendre fier même s’il n’est plus là pour me le dire. Quand il était là, la vie était facile. Quand j’avais une question, une inquiétude… Il était toujours là pour me guider. Alors même si aujourd’hui, je suis bien entourée par ma maman et mes sœurs, il me manque le pilier de ma vie. Ce qui est magnifique, c’est que Koh-Lanta m’a prouvé que je pouvais faire des choses bien et toute seule. J’ai grandi dans cette aventure et même si mon papa n’est plus là, je parviens à accomplir des choses avec les armes qu’il m’a données dans la vie. C’est marrant parce que cette saison s’appelle “les armes secrètes” et cela a résonné en moi tout particulièrement. Avec le recul, je me suis dit : mon père a laissé en moi des armes secrètes pour me battre seule, pour mes rêves, mes envies, ma famille, mes amis, Koh-Lanta… Je compte bien continuer !