Koh-Lanta 2021 - Interview de l'aventurier sortant 9 : « Je voulais rendre fiers mes enfants »

Dans “Koh-Lanta, les armes secrètes”, ce vendredi 30 avril 2021 sur TF1, Myriam a été éliminée. En exclusivité pour MYTF1, l'aventurière revient sur son aventure.

Pourquoi Koh-Lanta ?

Cela faisait 15 ans que Koh-Lanta était dans mon esprit et ma "to-do list". Je n’ai pas raté une seule saison et j’attendais le bon moment pour m’inscrire. J’ai toujours su qu’un jour, j’y serai ! Faire Koh-Lanta était pour moi un bon moyen de connaître les limites de mon corps et de ma tête. Puis, en tant que maman, forcément je veux rendre fiers mes enfants et quoi de plus emblématique que Koh-Lanta ?

Si vous deviez résumer votre aventure ?

J’ai vécu ce Koh-Lanta de façon très paisible, en tout cas, sur les ¾ de l’aventure. La première partie en équipe était juste lisse et fluide. Nous avions une très bonne cohésion au sein de l’équipe jaune. Des affinités se sont créées dès le début, ce qui a rendu les difficultés beaucoup moins difficiles à vivre. J’ai eu une belle aventure, du premier au dernier jour.

La réunification était-elle un objectif pour vous ?

La réunification c’était le minimum obligatoire. Ce n’était pas mon objectif final ! Il y en a qui se contentent de passer la réunification et qui considèrent avoir gagné leur aventure. Pour moi, c’était le minimum syndical. Je n’en attendais pas moins de ma part et j’avais encore d’autres étapes à atteindre.

Après la réunification, vous semblez très confiante sur votre avenir dans Koh-Lanta.

A ce moment-là, c’était clair pour moi qu’on irait loin entre jaunes et pas forcément le quatuor. Entre Mathieu, Thomas, Shanice et moi, c’était clairement une histoire d’affinités mais après je m’entendais aussi très bien avec Flavio et Vincent. On ne s’est jamais réunis en se disant : “Nous quatre, on va super loin en éliminant tout le monde sur notre passage et on s’en fiche des autres”. Après, est-ce que les affinités peuvent se transformer en pacte ? Officieusement, je dirais que oui. Mais le projet était bien d’aller le plus loin possible entre jaunes et étant en supériorité numérique à la réunification, c’était une ambition très atteignable.



Comment avez-vous réagi lors de votre élimination ?

J’ai été très surprise de la prise de parole de Laetitia et Lucie qui, apparemment, ont été effrayées par ma petite personne d’1m62. Cela me fait encore rire aujourd’hui ! Je suis aussi très étonnée des propos de Maxine qui aurait répété des paroles que j’aurais soi-disant dites au sujet de Lucie. C’est ce qui a mis le feu aux poudres ! J’ai été surprise d’entendre tout ce que l’on avait à me reprocher sachant que personne n’avait eu le cran de me le dire avant.

Vous comprenez pourquoi les aventuriers ont choisi de vous éliminer ?

Je ne sais pas expliquer pourquoi je suis devenue soudainement la cible à abattre. Je pense que le tournant a été quand Shanice a été éliminée. Mon discours à sa sortie a été un discours très revanchard et tout est parti de là. Ils se sont dit : elle veut se venger, nous on va venger Vincent et s’attaquer à Myriam qui a l’air plus forte mentalement que Thomas. Ils veulent enlever les plus forts.

Quel est votre meilleur souvenir ? Qu’est-ce que vous garderez de ce Koh-Lanta ?

Mon meilleur souvenir, c’est l’arrivée en pirogue. C’était magique, hors du commun et splendide. C’est aussi ce qui a lancé notre aventure ! Ce que je retiens de ce Koh-Lanta, ce sont les amitiés extrêmement fortes que j’ai créées avec certains aventuriers. Des liens inexplicables que seuls nous pouvons comprendre.