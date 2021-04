Koh-Lanta 2021 - Interview de l'aventurier sortant aux ambassadeurs : «J’aurais préféré qu’elles soient plus franches »

Dans “Koh-Lanta, les armes secrètes”, ce vendredi 16 avril 2021 sur TF1, Frédéric a été éliminé par les ambassadeurs. En exclusivité pour MYTF1, l'aventurier rouge revient sur son aventure.

Frédéric, pourquoi avez-vous souhaité participer à Koh-Lanta ?

Je suis parti pour Koh-Lanta surtout pour mon fils qui souffre de plusieurs troubles dyslexiques. Il manque de confiance en lui et je voulais lui montrer que si son papa pouvait se dépasser, tout était possible. Dans ma première vie, j’ai été militaire et prof de sport. Participer à Koh-Lanta, c’était aussi une manière de prouver à ma famille que j’étais encore capable de relever des défis aujourd’hui. Je me suis énormément entraîné avant de partir !

Comment réagissez-vous à l’annonce de votre élimination par les ambassadeurs ?

Koh-Lanta, c’est un gros investissement personnel. J’ai laissé ma famille en France, j’ai dû salarier des gens et laisser mon entreprise. Pour finalement être jugé de cette manière, mis dehors alors que je n’ai rien fait. Je pense que je leur ai fait peur pour la suite. C’est peut être mon égo qui parle mais je ne vois que ça. Je suis un compétiteur dans l’âme. Je ne supporte pas de ne pas finir une compétition. Je n’attendais qu’une chose, c’était d’aller à la bagarre en individuel et qu’on aille le plus loin possible avec les rouges. J’aurai préféré que ce soit fait de manière plus franche.

Les filles rouges ont-elles eu raison d’avoir peur de la stratégie des garçons ?

Je ne supporte pas l’idée qu’on puisse dire que nous avons boycotté les filles. C’est un combat que l’on ne doit pas avoir dans Koh-Lanta. On l’a suffisamment dans la vie de tous les jours où c’est parfois compliqué de trouver sa place. Je ne suis pas du tout quelqu’un de macho donc cela m’a profondément blessé. Si les filles ne dormaient pas dans la même cabane que nous, c’est parce qu’elles voulaient rester entre elles. Ce sont vraiment des affinités qui se sont créées naturellement au fil de l’aventure. Pour mettre fin à ce débat inutile, non il n’y avait pas une volonté d’éliminer les filles parce qu’elles étaient des filles. Ce sont d’ailleurs bien souvent Maxine et Laure qui décidaient des éliminations et qui votaient contre les filles comme Candice, Magali… De mon côté, je n’ai jamais voté contre Laure et Maxine car elles étaient dans la cohésion avec nous.

Les plus stratèges de l’équipe rouge sont donc Laure et Maxine ?

Si l’on peut parler de stratégie… En tout cas, ce sont des valeurs que je ne partage pas. Elles ont su changer leur fusil d’épaule à chaque fois pour avancer. Elles ont choisi de naviguer en eaux troubles. C’est comme ça, c’est leur jeu ! Elles pensent que c’est un bon coup de m’éliminer, moi je pense que c’est une erreur monumentale. Pour moi, la seule stratégie à avoir était d’arriver en force et avec une grande cohésion à la réunification. Pour battre les jaunes et aller à l’orientation avec les cinq plus forts. On ne vire pas les gens de son équipe avant la réunification. C’est n’importe quoi ! Je suis très en colère contre elles mais je ne leur en voudrais pas à vie.

Que garderez-vous de ce Koh-Lanta ?

Koh-Lanta c’est un super souvenir humain et un coup de cœur pour la Polynésie française. En rentrant, j’ai eu envie de tout vendre pour m’installer là-bas et acheter une pension de famille. Tout est positif sauf la façon dont j’ai été éliminé. Mais à 50 balais, partir faire des cabanes à l’autre bout du monde avec des potes et faire des jeux tous les jours, c’est quand même extraordinaire. A la maison, mon fils est très fier de son papa même s’il est un peu déçu que l’aventure s’arrête. Mais j’ai déjà de nouveaux projets et je continuerai à lui montrer que tout est possible et que la vie est pleine de défis.