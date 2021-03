Koh-Lanta 2021 - Interview de l'aventurier sortant : “Je suis la première victime des armes secrètes”

Dans “Koh-Lanta, les armes secrètes”, ce vendredi 19 mars 2021 sur TF1, Marie a été éliminée. En exclusivité pour MYTF1, l’aventurière rouge revient sur son aventure.

Marie, pourquoi avoir voulu participer à Koh-Lanta ?

Depuis toute petite, je regarde Koh-Lanta en famille. Cela fait des années que je prépare cette aventure en rêvant d’un jour pouvoir la vivre. J’ai toujours fait beaucoup de sport et de compétitions. Quand ça devenait dur, je me disais “Koh-Lanta sera encore plus dur, accroche toi !”. J’étais prête physiquement et mentalement même si on ne peut jamais se préparer vraiment à Koh-Lanta.

Comment se sont passés vos premiers jours dans l’aventure ?

J’étais hyper contente d’être dans l’équipe rouge. J’avais hâte de démarrer les épreuves et de découvrir la cohésion d’équipe. J’avais cette envie de créer des liens forts et de construire des souvenirs indélébiles ensemble. Je garderai en mémoire ce moment où nous avons brandi notre drapeau rouge sur le camp. Mes premiers pas dans l’aventure Koh-Lanta…

Dans quel état d’esprit avez-vous appréhendé ce premier conseil ?

On ne va jamais à un conseil sereinement, que ce soit pour soi ou pour les autres. On sait qu’on va perdre quelqu’un de l’équipe et Candice, dont j’étais proche, était sur la sellette.

Je me sentais mal face à son potentiel départ. Me concernant, je ne me sentais pas particulièrement en danger. Je n’avais pas anticipé à quel point les armes secrètes pouvaient bousculer le jeu...

Lorsque Magali vous choisit pour le duel, que ressentez-vous ?

J’ai été complètement déstabilisée. Je n’avais pas du tout la tête dans l’épreuve. Je n’ai pas réussi à me battre contrairement à Magali qui avait pu se préparer mentalement à ce duel. Sa place était en jeu, elle n’avait pas d’autre choix que de se battre. Je ne peux pas lui en vouloir, ça fait partie du jeu. Elle a joué ses cartes. Si elle ne gagnait pas, elle partait. Pour être honnête, j’avais moi-même l’intention de voter Magali puisque c’était l’aventurière avec laquelle j’avais le moins d’affinités et surtout je voulais garder Candice à mes côtés.

Comment expliquez-vous votre élimination ?

L’immunité de Candice et Magali a quelque peu semé la panique au moment du vote. On n’a pas eu le temps de parler stratégies avant le conseil. Si les filles voulaient me sauver, les garçons cherchaient à protéger Fred et les votes se sont éparpillés. J’étais proche de mon équipe, intégrée et appréciée. Mon départ a été un choc pour moi mais aussi pour mes coéquipiers.

Ce départ précipité a-t-il été difficile à accepter pour vous ?

Je n’arrive toujours pas à réaliser que je suis sortie du jeu. C’est forcément difficile à accepter parce que j’étais tellement motivée. J’avais toutes les compétences pour aller loin dans le jeu. Cela n’aurait pas dû se passer comme ça. Je suis malheureusement la première victime des armes secrètes de cette saison de Koh-Lanta.

Qu’est-ce que vous garderez de cette aventure Koh-Lanta ?

J’en rêvais depuis toute petite et je l’ai fait. Ce qui est frustrant, c’est que j’ai l’impression de n’avoir pas pu vivre pleinement l’aventure dont j’avais rêvée. Je ne suis pas venue dans Koh-Lanta pour rester une semaine. En tant que compétitrice, je suis venue avec l’objectif de gagner. Mais je suis heureuse d’avoir eu la chance de devenir une aventurière de Koh-Lanta. Je suis restée authentique et j’ai eu le sentiment d’avoir tout donné, même pour quelques jours seulement.