Ahmad, éliminé : “J’ai adopté une stratégie de survie”(Interview)

Dans “Koh-Lanta, l'île des Héros”, ce vendredi 10 avril sur TF1, Ahmad a été éliminé. En exclusivité pour MYTF1, l’aventurier revient sur son aventure.

Comment a démarré l’aventure Koh-Lanta ?

J’ai toujours voulu participer à Koh-Lanta parce que c’est une émission que je regarde depuis toujours. C’est un rêve depuis que je suis petit et j’étais très heureux de pouvoir le réaliser. Mon objectif était d’aller le plus loin possible même si je savais, avant même de commencer, que ma manière de voir le jeu allait m’handicaper pour décrocher la victoire.

De quoi aviez-vous peur avant d’intégrer l’aventure ?

Mon manque de préparation physique et les épreuves dans l’eau étaient clairement ce qui m'angoissait le plus. Mes craintes se sont avérées exactes puisque dès la descente du bateau, j’ai galéré. Lors de la première épreuve d’immunité, j’ai eu aussi beaucoup de difficultés qui m’ont même obligé à abandonner. Mais j’ai immédiatement réussi à trouver la faille pour ne pas être éliminé. Sans ça, je partais dès le premier conseil!

Très vite, vous prenez une position de leader dans l’équipe rouge. C’est quelque chose que vous aviez prémédité ?

Comme j’étais justement un peu en dessous sportivement, il fallait que je compense avec d’autres parties du jeu, notamment sociale et stratégique. Mon but était vraiment de créer le plus d’affinités possibles avec les personnes qui m’entourent et de rapidement prendre le contrôle de la tribu. Ce que j’ai fait et c’est ce qui a permis de sauver ma peau.

Vous avez eu peur que l’arrivée des Héros bouleverse ces affinités ?

Quand Claude et Teheiura ont intégré notre équipe, j’avais déjà bien tissé ma toile. J’avais des alliances avec tout le monde, une avec Charlotte et Delphine, une avec Pholien et Eric et enfin, une tous ensemble. L’arrivée des Héros m’a certes déstabilisé mais j’étais assez rassuré de ma position dans le jeu à ce moment-là.

C’était inévitable pour vous d’éliminer Teheiura pour préserver cette équilibre au sein de l’équipe rouge ?

Pour moi, il fallait forcément faire partir un Héros. Contrairement aux jaunes, personne n’était fatigué chez nous donc on a dû faire des choix ! Soit on s’éliminait entre nous alors qu’on avait commencé cette aventure ensemble et que je n’avais aucun intérêt à mettre mes alliances en difficulté, soit on éliminait un Héros. Je savais également que les Héros avaient des liens entre eux et qu’ils finiraient par se retrouver pour mieux nous éliminer. Ma stratégie ne reposait pas sur le simple fait d’éliminer Teheiura parce que c’était le plus fort mais bien pour préserver notre noyau.

Est-ce que ce n’est pas trop difficile de porter cette responsabilité des éliminations de Teheiura et Delphine notamment ?

J’assume la responsabilité de toutes les éliminations au sein de l’équipe rouge depuis le début. Je ne vais pas mentir maintenant alors que j’ai toujours assumé mes choix. C’est parfois difficile de tout prendre sur ses épaules mais c’est aussi la réalité. Quoi qu’il en soit, je ne l’ai pas fait par plaisir. Je l’ai fait pour me protéger ! Si je n’avais pas pris le contrôle en étant maître de mon destin, je n’aurai pas survécu très longtemps.

Aujourd’hui, est-ce que vous pensez que vous avez mis en place la bonne stratégie dans l’équipe des rouges ?

Ma stratégie avait du sens à titre individuel. Elle a permis de me sauver à chaque conseil et d’aller jusqu’à la réunification. Je reconnais néanmoins, avoir fait quelques erreurs. La première, c’est de ne pas avoir su intégrer véritablement Claude et Teheiura à notre équipe. La seconde, c’est d’avoir pensé que j’avais tissé des liens avec Benoît et Régis de l’équipe des jaunes. J’ai trop spéculé et misé sur des choses abstraites. J’ai fait beaucoup de paris et pas forcément gagnants. Cette succession d’erreurs a entraîné ma perte !

Vous en voulez à Claude et Moussa de ne pas avoir respecté leur parole ?

C’est vrai qu’au Conseil des Ambassadeurs, en acceptant de mettre le nom d’un des miens, ils m’avaient assuré que je serai le dernier des rouges à être éliminé. A première vue, je pourrais leur en vouloir de ne pas avoir respecté cette parole donnée mais je ne m’en veux qu’à moi-même. Je n’aurais pas dû tout miser sur ce pacte.

Les Héros ont rompu ce pacte en déclarant ne plus avoir confiance en vous à cause du dernier conseil…

Pour moi, il s’agit clairement d’un prétexte pour m’éliminer. Moussa et les ex-jaunes ont bien compris que le cerveau des rouges, c’était moi. Dès l’élimination de Teheiura, Claude voulait ma tête. Depuis longtemps, tous avaient l’intention de m’éliminer. J’ai obtenu un sursis au Conseil des Ambassadeurs mais dès qu’ils ont eu l’opportunité de revenir sur leur parole, ils l’ont fait. Ils ont eu très peur que je retourne des cerveaux ! Ils ont eu raison de m’éliminer parce que j’avais bien l’intention de mener une insurrection. Aujourd’hui, je n’ai aucune rancœurs. Ce n’est qu’un jeu!

Que répondez-vous à certains téléspectateurs qui peuvent critiquer vos choix ?

Les téléspectateurs de Koh-Lanta prennent l’aventure très à cœur et oublient parfois que c’est un jeu où personne ne veut laisser sa place. Ce jeu qui implique aussi d’éliminer un aventurier tous les trois jours. Je n’ai rien fait de mal… J’ai simplement mis en place une stratégie assumée pour rester le plus longtemps possible. Je ne veux garder que le positif de cette aventure. J’ai réalisé un rêve et c’est ce qui est le plus important.