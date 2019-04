Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Votre élimination était-elle inévitable ?

Après notre retour de l’épreuve d’immunité, j’ai rapidement compris que j’étais en danger. J’ai eu la naïveté de penser que Nicolas partirait et que notre équipe d’anciens rouges était en sursis encore pour quelques jours.

Les rouges avaient pourtant un vrai rôle à jouer. Pourquoi ne pas avoir cherché à établir tout de suite des alliances ?

Pendant l’aventure, l’équipe des rouges avait une mauvaise image auprès des deux autres équipes. Il ne nous voyait pas dans nos meilleurs moments et c’était plus difficile pour nous de s’unir avec d’autres. Ce qui m’a manqué, c’est surtout du temps. Je n’ai pas pu élaborer vraiment une stratégie et tenter une alliance.

Quand vous sortez, vous n'avez pas beaucoup d'espoir pour Maud et Cyril...

Au moment où je sors, je pense effectivement que c’est foutu pour eux mais j’ai encore un petit espoir. A Koh-Lanta, on a déjà vu beaucoup de retournements de situation.





Quel était votre objectif en participant à Koh-Lanta ?

Le premier objectif est la réunification. Avec le recul, je suis content d’être arrivé jusque là parce que ça m’a quand même permis de rester dans le jeu et d’avoir encore un rôle à jouer.

Vous avez un regret ?

Mon plus grand regret, c’est de ne pas avoir réussi à attraper le premier, ce collier d’immunité offert pendant l’épreuve. C’était une épreuve pour moi face à un Mohammed qui a une carrure plus forte que la mienne. Si j’avais gagné ce collier, ça aurait tout changé. Maud avait l’immunité, Cyril aurait joué son collier et moi aussi. On avait alors les cartes en main et on éliminait qui on voulait. Avec le recul, notre idée de mettre Chloé en chef n’était peut-être pas la meilleure non plus.

Si vous aviez la possibilité de rejouer un moment de votre aventure ?

A la réunion des ambassadeurs, j’aurais dû jouer différemment. En refusant quoi qu’il arrive d’éliminer quelqu’un et de jouer la boule noire, je prenais le risque de partir mais j’avais 2 chances sur 3 d’éliminer un autre chef. Les cartes auraient pu être redistribuées.

Quel aventurier mérite d'aller loin pour vous ?

Mon coeur reste rouge alors j’espère que Maud et Cyril iront loin ! Même s’il y a beaucoup d’aventuriers méritants cette saison.

Pourquoi avoir fait Koh-Lanta ?

D’abord, pour vivre une aventure hors du commun qui me ressemble ! Ensuite, ma maman avait postulé deux fois et n’a malheureusement pas pu le faire à cause de la maladie. Ma participation, c’est aussi un peu pour elle même si elle n’est plus là pour le voir.

Vous en voulez toujours aux responsables de votre élimination ?

Il y a un peu d’amertume mais progressivement, ça se dissipe. On sait faire la différence entre le jeu et la réalité et on hésite pas à s’expliquer. Aujourd’hui encore, on a gardé des liens très forts. Avec Koh-Lanta, j’ai gagné une nouvelle famille.





