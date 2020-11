Koh-Lanta - Alix, éliminée : « notre binôme était dans le collimateur »

L'épreuve des destins liés est redoutable. Il y a l'éliminé et celui qu'il entraine dans sa chute. Découvrez le second aventurier éliminé lors du conseil du 6 novembre. Son interview exclusive.

Vous sentiez-vous davantage en danger à ce conseil ?

Oui clairement. Je le sentais venir. Brice avait déjà monté une stratégie contre moi, le conseil précédent. Je savais également qu’il y avait de possibles stratégies contre Laurent. Notre binôme était dans le collimateur malgré les alliances que l’on avait faites.

Est-ce compliqué de tenir ses alliances sur Koh-Lanta ?

Oui carrément. Au début on met en place une stratégie. Après, on essaie de s’adapter. On ne sait jamais si les gens sont vrais. On ne peut pas faire confiance. On a beau faire des alliances, si la tête de ton allié est mise à prix, il n’hésite pas une seconde à te faire un pied de nez.



Les aventuriers ont souvent mis en avant vos colères…

Je pense surtout que certaines personnes auraient bien voulu prendre ma place mais sans en avoir le courage. Moi je suis comme je suis. Je suis une grande gueule et j’agis. Si quelque chose ne me plait pas, je le dis. C’est vrai, je peux manquer de tact parfois, mais on ne peut pas me reprocher mon manque d’honnêteté. Sur le camp, personne n’est venu me parler, me dire quoi que ce soit sur mon comportement. Alors… Les gens qui parlent dans mon dos et qui font des critiques non constructives, ça ne me touche pas.

Et si c’était à refaire ?

Je vivrais mon aventure avec la même intensité, mais je m’économiserai davantage. On me voit beaucoup bouger sur le camp. Je m’occupe du feu, je prépare à manger. D’ailleurs, on voit certains me le reprocher.

Les aventuriers qui ne se sont pas bougés les fesses et qui se réveillent au bout de 30 jours, ça me fait doucement sourire. Donc, oui … Je m’économiserai plus et je montrerai moins mon leadership sur le camp, c’est évident !

Il y a toujours un Avant / Après Koh-Lanta, comment est la nouvelle Alix ?

Je me suis souvent cachée derrière ma carapace, un peu recroquevillée. Je suis un « morceau » d’1,74 M, je suis imposante. Aujourd’hui, grâce à Koh-Lanta. mes différences font mes qualités. Je suis une femme qui a des valeurs. Je suis dure avec moi-même, c’est vrai, mais Je suis très fière d’avoir fait des sacrifices pendant tant d’années pour avoir le physique que j’ai aujourd’hui. qu’il plaise ou non. Je suis droite dans mes bottes.

La suite de Koh-Lanta, c'est vendredi prochain, découvrez en exclu les premières minutes

Koh-Lanta, les 4 terres, tous les vendredis à 21 heures sur TF1