Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Les aventuriers de Koh Lanta se sont donné rendez-vous pour un nouveau défi ! A Villeneuve-le-Comte, un match caritatif a été organisé ce samedi 9 septembre au profit de l’association Pas à pas avec Sacha, un petit garçon de 6 ans atteint d’une hypotonie globale, une maladie rare non diagnostiquée.

Afin de récolter des fonds, l’entraîneur de l’équipe de foot de la ville a invité huit anciens de Koh Lanta à participer dont Freddy, finaliste en 2016, qui s’est déjà montré sensible au handicap et se battait lors de l’émission pour aider l’association Mécénat cardiaque. Il a pu compter sur le renfort de Lau (édition 2016), Cédric, Nessim (édition 2015), Namadia (édition 2012), Abdellah (édition 2010) et Mohamed (édition 2005) mais aussi des joueurs du FC Bussy-Saint-Georges.

A 5 euros la place, et grâce à une tombola et des dons, les parents du petit Sacha ont pu récolter 1000 euros. Après le match, les candidats ont immortalisé cette journée avec une séance photo en compagnie de la star du jour : Sacha et les spectateurs venus soutenir l’évènement.

Toujours avec le sourire, l’équipe a tout donné pour la bonne cause !