Koh-Lanta - Angélique, éliminée : « j’ai été trop confiante »

Il faut toujours se méfier des alliés de ses alliés. C'est ce que pense notre aventurier du jour éliminé au soir du conseil du 20 novembre. Découvrez son interview exclusive.

Dans quel état d’esprit êtes-vous, à ce moment précis de l’aventure ?

Partir si près du but, lorsque l’on touche du doigt l’épreuve de l’orientation et des poteaux, c’est vraiment très agaçant. Mais le jeu de Koh-Lanta est fait ainsi, j’aurais dû être plus méfiante.

C’est-à-dire ?

La dernière épreuve de confort m’a mis des paillettes dans les yeux. (Rires) Je me suis relâchée. J’ai passé une journée tranquille sans me soucier de la stratégie. J’aurais dû tilter. Chaque après-midi avant conseil, Dorian, Lola et moi, parlions beaucoup de stratégie. Mais cet après-midi-là, rien de tout cela. Aucun conciliabule. Dans le même temps, Dorian était anxieux et Il n’est jamais anxieux pour rien. J’aurais dû voir qu’il y avait quelque chose qui le dérangeait. J’ai été trop confiante.

"J'ai été trop confiante"

Pensiez-vous tenir aussi longtemps ?

Honnêtement pas du tout. Dès les premiers jours chez les violets, je me suis dit : « je n’y arriverai jamais ». Puis, au fur àmesure de l’aventure, on se fixe des challenges et on devient de plus en plus compétitrice. Ce qui m’a le plus boosté, finalement, c’est de savoir que l’on voulait m’éliminer. Cela a décuplé mon envie de me battre et de rester dans l’aventure.

Vous semblez très fair-play lors de votre sortie…

Je ne peux pas reprocher à Dorian ce que j’ai parfois fait durant l’aventure : éliminer un de ses alliés. A ce moment du jeu, on doit jouer individuel. Jamais, une des filles l’aurait choisi sur les poteaux. Il a donc bien fait de changer de stratégie.

Vous étiez très proche de Lola, mais est-ce frustrant d’être finalement dans son ombre ?

Tout le monde pense que Lola a commis une énorme erreur en me donnant le collier. Elle s’est faite une alliée indéfectible jusqu’à la fin de l’aventure. Alors oui, je me sentais redevable. Mais j’ai surtout gagné une amie dans la vie. Lola et moi, on s’appelle presque tous les jours. On est très proches.

Si c’était à refaire ?

J’essaierais d’être plus marrante. Je me trouve un peu ennuyeuse sur Koh-Lanta.

Quelle a été votre plus belle fierté ?

D’avoir gagné une épreuve d’immunité individuelle et une épreuve de confort. La flèche, c’est une allégorie de ma vie, je suis chanceuse…

Quels sont tes projets ?

Pour le moment, je ne peux pas ouvrir mon restaurant. En attendant, j’ai décidé de m’engager dans une ONG. Avant, je ne faisais que participer en envoyant des dons. C’est la première fois que je pars. En ce moment je suis à Dakar, au Sénégal comme bénévole pour ALIMA une ONG française qui travaille avec des médecins locaux pour venir en aide aux populations dans le besoin.

