Koh-Lanta - Aubin, éliminé : « Cette fois, je sors parce que je fais peur..."

Il ne fallait pas se fier à son allure placide. Aubin était un stratège. Certains aventuriers ne s'y sont pas trompés et ont préféré voter contre lui. Découvrez son interview exclusive

Vous sembliez si triste à la sortie du conseil. On voulait vous poser cette première question… Comment allez-vous ?

(Rires) bien sûr que j’étais triste. Ce n’est pas facile de quitter 15 jours d’aventure. Surtout que je me sentais de mieux en mieux. La faim ne me tiraillait pas. Je ne souffrais pas du froid. Je n’étais pas fatigué… J’étais sur une bonne dynamique. J’aurais pu faire un mois de plus. Donc, oui je suis sorti frustré de l’aventure. J’ai craqué !

A voir votre visage au conseil, vous sembliez vraiment surpris de votre élimination ?

Ah oui, totalement. Car je suis allé voir les aventuriers pour lesquels j’avais des doutes. MAIS je ne suis pas allé voir tous les aventuriers. Loïc et Laurent, par exemple. Je me suis dit qu’ils voteraient à l’affect car c’était leur premier conseil. Erreur ! Angélique et Lola, je pensais qu’elles voteraient de concert. Je suis allé parler à Angélique mais pas à Lola. Deuxième erreur ! Et c’est comme ça que je sors au conseil !

Sous votre allure placide, vous faisiez peur à certains aventuriers ?

Oui, j’ai vu que Dorian et Laurent avaient voté contre moi car ils avaient peur de mon côté stratège. Avec le recul, je suis très content de ma sortie. Avec les bleus, lors de notre premier conseil, je sortais (Mais Aubin a sorti son collier d’immunité et a éliminé Mathieu) car j’étais le maillon faible. Vendredi, je sors car certains ont vu en moi un côté stratège. Du coup, ma sortie n’est plus la même. Je sors parce que je fais peur pas parce que je suis faible. C’est plus valorisant.

Est-ce que votre niveau sportif était à la hauteur de l’aventure ?

Alors, si on oublie l’épreuve du pilotis (NDLR : Aubin a lâché au bout de 1 minutes et 6 secondes). Je ne suis pas si faible que ça. Si vous prenez l’épreuve de la corde, lors de la première émission. Je lâche 5ème sur 24. Lors de la deuxième épreuve, je creuse mais je ne sors pas dernier malgré ma corpulence. Lors de la troisième épreuve, celles des bouées, j’allais comme Mathieu, chercher les bouées à 17 mètres même si je ne revenais pas. Je ne sais pas pourquoi, on dit que je suis le plus faible… Même moi, d’ailleurs, pendant l’aventure, je me voyais faible. Mais quand je regarde les images, je regarde mes performances. Je me dis que je fais même des performances qui sont énormes par rapport à ma catégorie.

Est-ce que cette aventure vous a changé ?

Alors énormément. Se dire qu’il y a des gens qui, dans le monde, vivent tous les jours « Koh Lanta ». Aller chercher l’eau à plusieurs kilomètres. Ne pas manger tous les jours. Dormir dehors à même le sol. Grâce à cette aventure, Je me suis rendez-vous compte de la chance que l'on a. Je fais beaucoup plus attention au gaspillage. J’essaie également aujourd’hui d’aider davantage les autres et penser un peu moins à moi.

Quels sont vos favoris pour la suite de l’aventure ?

Alors sans hésiter, je mets une pièce sur Alix, Angélique et Alex, mes alliées dans l’aventure.

