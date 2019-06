Koh Lanta : Benoît éliminé chez les Jaunes

C'est une grosse surprise à l'issue de ce conseil. Alors que les oppositions étaient multiples, c'est le jeune papa qui est visé par le plus de vote. Benoît va retrouver son fils.

Ce soir, les Jaunes partent au conseil et font le bilan des derniers jours. Après deux abandons consécutifs, plus personne ne veut de démotivation. Mais les plus faibles physiquement deviennent également un lourd embarras pour l'équipe.

Benoît, papa "en manque" ?

Grosse surprise à l'issue du vote, Benoît, jeune papa motivé et qui n'a pas épargné ses forces depuis le début de l'aventure, est éliminé par ses coéquipiers. Alors que les votes visant les plus faibles, Alexandra et Patricia, se sont éparpillés, Benoît se voit visé en raison de la tristesse qui l'étreint lorsqu'il pense à son petit garçon. Les candidats ont-ils craint une démotivation "à la Steeve" ? Où ont-ils pris le manque comme prétexte pour éliminer un candidat qui aurait pu aller très loin ?

La suite au prochaine épisode, le 14 octobre.

A suivre, notre interview de Benoît pour connaître sa réaction à son élimintaion de Koh Lanta.