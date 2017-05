Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Eliminé au dernier conseil, Corentin est revenu pour MYTF1 sur son départ…

MYTF1 : Vous avez quitté l’aventure Koh-Lanta. Avez-vous des regrets ?

Corentin : Je n’ai aucun regret. J’ai participé à l’aventure de ma vie. Après je pense que j’aurais pu aller plus loin ! Je me voyais déjà dans le carré final…

MYTF1 : Vous estimez avoir tiré la mauvaise boule en vous retrouvant avec Kelly. Pourquoi ?

Corentin : Quand j’ai tiré la boule et que j’ai vu que j’étais avec Kelly, j’ai su que ce n’était pas bon pour moi. J’aurais aimé tomber avec Claire ou stratégiquement avec Clémentine. Cela aurait été plus avantageux pour moi.

MYTF1 : Avez-vous l’impression de l’avoir entrainée dans votre chute comme elle le dit ?

Corentin : Je n’ai pas l’impression de l’avoir entraînée dans ma chute. Cela aurait été exactement pareil. Il y avait trois voix contre elle et trois contre moi.

MYTF1 : Vous étiez très amis avec Vincent. Il vous a même donné son vote noir… Etait-ce une évidence ?

Corentin : On en avait déjà parlé quelques heures avant le conseil. C’était une évidence pour moi de donner ce vote noir à Vincent. Le binôme qui avait le plus de voix devait avoir le vote noir. Puis Vincent m’avait donné son vote noir au moment de quitter l’aventure il y a quelques semaines.

MYTF1 : Vous avez fait un signe avant de partir : le pouce relevé. Qu’est-ce que cela signifie ?

Corentin : Le pouce relevé est un clin d’œil aux autres aventuriers. J’adore les madeleines au Nutella qui se colle au palais et je l’ai raconté à Frédéric et Vincent. Les autres aventuriers me titillaient sur le camp avec cette anecdote. Du coup, j’ai fait ce petit clin d’œil à Vincent et Frédéric au moment de partir.

MYTF1 : Qui voyez-vous dans le carré final ?

Corentin : Dans le carré final, je vois Frédéric, Sébastien, Vincent et Clémentine mais uniquement parce qu’elle a le collier.

MYTF1 : Comprenez-vous que les aventuriers considèrent que vous n’étiez pas actif sur le camp ?

Corentin : A ce stade de l’aventure, il faut forcément trouver une faille chez les autres. C’est vrai qu’il y a avait des aventuriers peut-être plus actifs que moi mais je faisais des choses sur le camp.

MYTF1 : Est-ce que vous avez souffert des conditions difficiles sur le camp ?

Corentin : C’est très choquant. Quand je regardais les épreuves à la télévision, je ne me rendais pas compte mais en réalité c’est très difficile. J’ai souffert de la faim et j’avais des difficultés à dormir.

MYTF1 : Vous rêviez d’un totem malheureusement vous n’avez pas eu l’occasion d’en avoir un. Est-ce un regret pour vous ?

Corentin : Cela restera un regret pour moi. J’aurais aimé une épreuve individuelle sur l’endurance. Au niveau de l’endurance, je pense que j’aurais été l’un des favoris avec Vincent.

MYTF1 : Vous étiez très ému au moment de recevoir la lettre de vos parents…

Corentin : C’est un moment très important. Cela permet de prendre du recul sur l’aventure. Au final, ce sont vraiment les personnes les plus importantes dans ma vie. Le reste n’a pas d’importance. Mes plus beaux souvenirs au cours de l’aventure restent la lettre de mes parents et la victoire au labyrinthe flottant lors de la dernière épreuve en équipe. C’était magique !

MYTF1 : Vous aviez eu un choix difficile à faire lorsque vous avez récupéré les lettres des familles. Vous avez décidé d’écarter Sandro et Claire. Regrettez-vous ce choix ?

Corentin : Non, je savais que nous étions obligés sinon ça allait se retourner contre nous au conseil. Il y avait un choix à faire et c’était le meilleur d’un point de vue stratégique.

MYTF1 : Avez-vous privilégié les stratégies ou les amitiés au cours de votre aventure ?

Corentin : Je ne suis pas un stratège mais j’avais mon mot à dire sur le camp. Après, j’ai toujours voté pour le moins méritant ou la personne avec qui j’avais le moins d’affinités. Je suis resté moi-même du début à la fin. A part Kelly avec qui je n’avais pas d’atomes crochus, je me suis bien entendu avec tout le monde sur le camp.

MYTF1 : Qu’avez-vous appris sur vous-même dans cette aventure ?

Corentin : J’ai appris que je pouvais être un petit aventurier. En partant, tout le monde m’a dit ‘Mais qu’est-ce que tu fais ? Ce n’est pas une aventure pour toi’. On me voit plus dans une émission comme Secret Story que Koh-Lanta… Pourtant, j’ai tenté l’aventure et je ne regrette pas. Je ne pensais pas que j’en étais capable !