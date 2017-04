Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Après plusieurs mois de voyage, Jeremy a posé ses bagages au Japon. Cette fois-ci, il n’est pas accompagné de Candice et continue son périple en solitaire. Si on ne sait pas encore combien de temps il restera sur place, une chose est sûre, il compte bien en profiter le plus longtemps possible. A peine arrivé, il n'a pas hésité à partager les photos de son séjour sur la toile. Et le jeune homme nous a caché ses talents de photographe ! Muni d’un appareil photo de haute qualité, il prend de sublimes clichés qu’il poste ensuite sur Instagram. Les internautes ont été nombreux à laisser des commentaires : "Encore une jolie photo. Nous l’attendions", "Merci Jérémy. Toujours de beaux moments pour vous et pour nous à travers les images", écrivent-ils.

Cela fait un moment que l'idée de faire le tour de la planète taraude Jérémy. Après avoir multiplié les projets pendant l'année 2016, il a décidé de tenter une nouvelle aventure en janvier dernier : "Je viens de partir pour découvrir l'Asie ... Alors franchement, si avec tout ça l'année 2017 est mieux que la 2016 ... Y'a un problème quelque part", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux quelques jours avant de s'envoler pour un autre continent. Parti pour six mois, l'aventurier devrait revenir en France au début de l'été même si pour le moment, il ne s’est pas exprimé sur le sujet.





Day 107 • Into The Swamps 🐊⠀ ⠀ ⠀ #Kyoto #Japan #DiscoverAsia #TravelAsia #Backpacker #MarcoVascoPrendsMoi #Travel Une publication partagée par Jérémy Koh-Lanta Cambodge (@jeremykohlanta) le 18 Avril 2017 à 7h17 PDT





Day 108 • Tori Path ⛩⠀ ⠀ ⠀ #Kyoto #Japan #DiscoverAsia #TravelAsia #SoloTravel #SoloTraveler Une publication partagée par Jérémy Koh-Lanta Cambodge (@jeremykohlanta) le 19 Avril 2017 à 10h23 PDT