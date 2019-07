Koh-Lanta : Denis Brogniart se prend pour Tarzan !

L'animateur de Koh-Lanta, Denis Brogniart, a tous les talents ! N'ayant pas peur de l'adversité, il a décidé de tester l'épreuve d'immunité qui attend les concurrents. Un véritable Tarzan !

Animateur mais pas que ! Denis Brogniart n'a cessé de prouver à maintes reprises qu'il pouvait aussi exécuter les épreuves auxquelles les concurrents de Koh-Lanta Thaïlande sont confrontés. Couteau-suisse avez-vous dit ? En tout cas, dans un nouveau test d'épreuve, Denis Brogniart ressemble fortement à Tarzan !

Les candidats vont devoir relever l'épreuve du sablier ce vendredi 4 mars. Un classique à découvrir sur TF1 ! Mais afin d'avoir un avant-goût de cette épreuve qu'il faut terminer au plus vite, l'animateur a décidé de tester le parcours rien que pour vous, en avant-première. Une épreuve d'immunité semée d'embûches qui mêle agilité, rapidité et force. L’occasion de voir les talents de grimpeur de notre animateur. Un Tarzan plus vrai que nature !



Rendez-vous vendredi à partir de 20h55 pour la suite des aventures de Koh-Lanta Thaïlande.

En attendant, découvrez le test n°5 de Denis Brogniart :