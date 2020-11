Koh-Lanta - Dorian, éliminé : « Je suis le Polidor de cette aventure »

Il est presque arrivé jusqu'au bout. Dorian, le sportif accompli, n'a pas réussi son pari, gagner une épreuve en solo. Il est éliminé à l'épreuve de l'orientation. Découvrez son interview

Vous le compétiteur, est-ce rageant d’échouer si près du but ?

Evidemment. Mais j’étais dans un tel état de fatigue, que j’ai été soulagé que ça se termine. On (Lola, Alexandra et Dorian) est resté plus de 5 heures à chercher ce poignard, parfois même dans un même tout petit périmètre. J’étais à bout de force.

Quand je suis arrivé à l’orientation, j’étais fatigué de mes 39 jours d’aventure intense et j’ai vraiment manqué de lucidité. Je n’ai même pas été capable de trouver mon élément remarquable (rires). On me voit errer dans la forêt, seul au monde pendant moins deux heures et demi. Un exploit dans Koh-Lanta. Je n’ai croisé personne. A un moment je me suis même dit : « mais c’est quoi le concept ? ils sont tous partis . Ils m’ont oublié »

Comment résumer votre aventure ?

J’ai été le Polidor de cette aventure. Toujours placé jamais gagnant. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Même aujourd’hui, je ne sais toujours pas pourquoi. Prenez le parcours du combattant, par exemple. Cette épreuve était faite pour moi, et pourtant je l’ai perdue. C’est très frustrant pour un aventurier qui revendique sa volonté de gagner des épreuves, d’en gagner aucune (rires). Cela restera ma plus grosse frustration de la saison.

"La stratégie, on en fait quand on la subit"

Comme on gère les alliances qui se font et se défont sur Koh-Lanta ?

Alors pour moi, les stratèges ne vont pas très loin dans l’aventure. Ils tentent de tirer les ficelles, font quelques coups de Trafalgar, perdent la confiance des autres membres de la tribu et se font éliminer rapidement. Moi, je préfère dire Malin . Il faut être malin sur Koh-Lanta. Par exemple, il est inutile de faire des stratégies si on n’est pas en danger. La stratégie, on en fait quand on la subit. Au final, je pense avoir bien avancé mes pions car je me retrouve en finale avec trois aventuriers très proches pour viser les poteaux.

Quels sont vos projets aujourd’hui ?

J’ai ouvert, Mercredi dernier, mon site de coaching en parallèle de mon job à la SCNF. Cette idée me tenait à cœur, depuis longtemps. Le sport est ma passion et je souhaitais la transmettre. Avec ma carrière de sportif, j’avais déjà de la crédibilité. J’ai aujourd’hui grâce à Koh-Lanta de la visibilité. Je crois en mon projet.

Une sacré bonne nouvelle est en préparation ?

Oui, je vais être papa. Marion et moi sommes prêts à accueillir ce bébé qui arrivera normalement le 1er mai.

Pour vous, qui mérite de gagner ?

Alors, j’ai une petite préférence pour les garçons. Brice et Loïc. Brice car il a été mon frère d’armes depuis le début de l’aventure, quand on était encore orange. Loïc car il a été mon pilier à partir de la réunification. Mais chapeau à Alexandra. Quel parcours entre le jour 1 et le jour 39. Quoi qu’il en soit, ce sera un beau gagnant.

Rendez-vous pour la finale vendredi 4 décembre à partir de 21 heures. En attendant, découvrez les premières minutes de l'épreuve des poteaux ici.