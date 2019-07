Koh Lanta : efforts et émotions fortes en direct de Palau Amélie ERMENAULT | Écrit pour tf1 |

Après la victoire des Koror à l'épreuve de confort, les Mawaï sont bien décidés à remporter l'épreuve d'immunité. La tension est à son comble, et les efforts que les deux équipes adverses son prêtes à fournir démesurés.

L'épreuve de réconfort a permis aux Koror de repartir avec une torche enflammée. Le soir même, c'est un vrai festin qu'ils se sont offert, avec crabes, coquillages et riz. Mais pendant ce temps, les Mawaï en jaune, sont eux aussi bien décidés à diversifier leur nourriture. Comme le dit Anthony, "On n'est pas venus ici pour mourir". En vrai aventurier, il tente donc de pêcher quelques poissons, que l'équipe est prête à manger crus. Les Mawaï sont définitivement adeptes des sushis !



Alors que Pascal et Anthony se mettent à la pêche, Rodolphe, Claire et Fabienne décident de partir explorer l'île pour y trouver de la nourriture. Les trois explorateurs s'aventurent dans la jungle à la recherche de fruits ou de baies, mais en s'enfonçant dans l'île, ils se retrouvent finalement... perdus. Après cinq heures d'exploration, ils trouvent finalement ce qu'ils étaient venus chercher, des bananes, petites et mûres. Mais la nuit est sur le point de tomber et c'est finalement sous un abri de fortune que Rodolphe, Claire et Fabienne décident de passer une nuit agitée, plutôt de que rentrer au camp dans la nuit. Une tempête s'est en effet abattue sur Palau, c'est donc dans le vent et sous la pluie qu'ils restent tous les trois blottis.



Les Mawaï, très inquiets de ne pas les voir revenir, décident de mener une expédition pour tenter de les retrouver dès les premières lueurs du jour. A grands coups de corne de brume, ils tentent de signaler leur position aux trois disparus... Et c'est un immense soulagement lorsqu'ils voient revenir Rodolphe, Claire et Fabienne, sains et saufs et munis de bananes, en plus. Les Mawaï sont revigorés et prêts à affronter les Koror dans la nouvelle épreuve d'immunité de Koh Lanta.



Après leur festin de la veille, les Koror ont, eux, passé une nuit et une matinée paisibles : brin de toilette et lessive sont au programme du début de la journée. Sauf pour Freddy qui considère qu'il y a encore et toujours des tâches à réaliser sur le camp.



L'épreuve d'immunité s'annonce encore difficile : chaque équipe doit déplacer un monolithe au fond de l'eau, ledit monolithe pesant le modique poids de 150 kilos ! Pour y arriver, chaque membre de chaque équipe doit d'abord se relayer pour réussir à mettre le monolithe dans un filet. La tâche n'est pas facile. Kader, qui a été désigné par le sort pour ne pas participer à l'épreuve et ainsi rétablir l'équité entre les deux équipes, encourage les Mawaï qui perdent un peu de temps.



Au final, tous les aventuriers de Koh Lanta se retrouvent dans l'eau pour tenter de déplacer leur monolithe au fond de l'eau. Les efforts qu'ils fournissent sont surhumains, Rodolphe, le doyen s'épuise, mais donne tout pour son équipe. Dans un mouchoir de poche, les Koror et les Mawaï se battent pour quelques centimètres et c'est finalement Freddy, Patrick et Alexandre qui, dans un dernier effort, réussissent à déplacer la lourde pierre au bon endroit. Nouvelle victoire pour les Koror. Les Mawaï vont devoir, pour la première fois, passé l'épreuve du Conseil au cours duquel l'un d'eux sera éliminé.