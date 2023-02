Koh Lanta : épreuve culte, petit clash et mousse au chocolat

Convoqués à l'épreuve de confort, les concurrents s'affrontent dans une épreuve culte de Koh Lanta : la boue. Au bout de l'épreuve : grillades et mousse au chocolat. Autant dire que les aventuriers sont prêts à tout pour remporter cette victoire.

Au programme de la nouvelle épreuve de confort : la boue. Les concurrents de Koh Lanta sont prêts à tout pour remporter cette victoire car au bout de cette épreuve culte il y a des grillades et de la mousse au chocolat. Au bout de dix jours de poisson, de coquillages et de noix de coco, ça donne envie forcément.On n'est donc pas étonné de voir les concurrents de Koh Lanta s'enduire d'une quantité maximum de boue pour remplir leur seau. Ça plonge, ça patauge, ça ne fait pas la brasse mais c'est tout comme. Au bout de quelques minutes d'épreuve, les aventuriers sont méconnaissables et au bout du temps imparti, il va falloir faire le point. Denis Brogniart laisse tour à tour les aventuriers comparer le poids de leur seau et les heureux gagnants sont : chez les femmes, Coumba ; chez les hommes, Freddy. Au programme pour les deux chanceux, balade à cheval et repas en pleine nature à base de grillages, dont seul Freddy profitera, potatoes frites et mousse au chocolat. Le comble, c'est que Coumba et Freddy se ruent sur les potatoes et les grillades, au point de n'être plus capables d'avaler plus de trois cuillères de mousse au chocolat. Cette séquence gastronomique est ponctuée par les cris d'extase de Coumba qui n'en peut plus de lyrisme évoquant "un moment magique et délicat".Pendant ce temps là, sur le camp, magie et délicatesse règnent un peu moins. Taïg Khris rentre bredouille de la pêche et Myriam Lamare tacle Grégoire qu'elle ne trouve pas assez actif sur le camp. Dommage, elle n'a pas du le voir grimper aux palmiers pour récupérer des noix de coco pendant qu'elle peaufinait son bronzage sur la plage de l'îlot...Calme, mais un peu piqué au vif, Grégoire est bien décidé à prendre sa revanche et mouche gentiment Myriam Lamare en revenant de sa partie de pêche avec deux poissons. Dans une telle ambiance, le retour de Freddy et Coumba semble relativement peu intéresser les autres concurrents. Le fossé de creuse entre les sportifs et les anciens aventuriers de Koh Lanta...