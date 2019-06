Koh Lanta : Freddy révolutionne le quotidien des Mawaï Amélie ERMENAULT | Écrit pour tf1 |

Le 25/09/9 à 19:45 , mis à jour le 25 Septembre 2009 à 19:45 | Par| Écrit pour tf1 |Le 25/09/9 à 19:45 , mis à jour le 25 Septembre 2009 à 19:45 | Voir le site de Koh-Lanta, la guerre des chefs

Freddy et Louis-Laurent ont échangé leur place dans les équipes et la tendance s'inverse dans Koh Lanta. Alors que les Koror ont perdu Christina et attendent le retour de Marine, les Mawaï, eux, retrouvent confiance notamment grâce aux initiatives de Freddy.

Les dernières heures sur l'archipel de Palau ont été particulièrement difficiles pour tous les candidats de Koh Lanta. Mais c'est surtout l'équipe rouge des Koror qui est la plus ébranlée. Christina est éliminée et ils n'ont aucune nouvelle de Marine qui, après une crise de tétanie, a dû être hospitalisée. La tension est d'autant plus lourde que Freddy, leur ancien coéquipier qui a rejoint les Mawaï, s'est montré un peu condescendant par rapport à son ancienne équipe en paraissant "plus jaune que les Jaunes eux-mêmes" lors de leur victoire à la dernière épreuve d'immunité.



Du coup, pour les Mawaï, Freddy semble être le sauveur qu'ils attendaient. Et le jeune ingénieur de 23 ans ne manque pas de le faire remarquer : "Ma venue a apporté un vrai bienfait , ils l'ont tous souligné (...) Je vais tout faire pour essayer de les impressionner". Aussitôt dit, aussitôt fait. Sur le campement, Freddy ne s'arrête jamais. Après avoir construit une balançoire et un vrai petit salon de jardin - enfin un salon de jungle - avec table et bancs de bambou, il passe à la phase restriction alimentaire.



Terrassés par les défaites successives, les Mawaï se sont en effet un peu lâchés sur le riz qu'on leur avait confié au début de l'aventure, et les provisions se sont bien trop vite amoindries aux yeux de Freddy. C'est donc un vrai plan de rationnement qu'il met en place en calculant la quantité de riz que les équipiers pourront manger jusqu'à la fin de l'aventure Koh Lanta et prendre ainsi un minimum de forces régulièrement. Mais cela suffira-t-il à les rendre performants dans la prochaine épreuve de confort ? Rien n'est mois sûr...