Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Votre élimination au conseil des ambassadeurs a-t-elle été une surprise ?

Pas du tout. Je savais que Maxime avait prévu de m’éliminer aux ambassadeurs. Je représentais une menace pour lui, après la réunification. Il ne supportait pas non plus que des personnes comme moi, puissent le contredire. J’étais donc sur la sellette ! Mais sortir aux ambassadeurs parce que je représente un danger, c’est très valorisant.

On a l’impression que vous avez été sur la sellette tout au long de l’aventure...

C’est vrai mais c’était beaucoup plus intéressant de vivre cette aventure-là. Plutôt que de me la couler douce, j’ai essayé d’élaborer des stratégies même si je n’ai malheureusement pas pu les mettre en place.

Pourquoi vous n’avez pas réussi à avoir Maxime à vos côtés ?

Je n’ai jamais réussi à me taire. Ce n’est pas dans ma nature. Je ne voulais pas être sous l’influence d’un “gourou” et ne rien dire. Quand par exemple, Maxime dit chercher le collier pour la sérénité de l’équipe... Il y a un moment où il faut arrêter de se moquer du monde et être honnête. Moi j’ai vécu une aventure où j’ai été honnête avec moi-même. Je n’ai pas renié mes valeurs. Finalement, le meilleur moyen de rester dans l’aventure n’était pas de trouver le collier mais d’être un mouton docile et d’adorer le grand chef. Mais je n’ai pas réussi ! Dans Koh-Lanta, on ne peut pas jouer un jeu. Le naturel revient vite au galop.

Vous lui en voulez encore aujourd’hui ?

Absolument pas. Je sais faire la différence entre le jeu et la vie. Dans le jeu, je peux lui en vouloir mais dans la vraie vie pas du tout. D’ailleurs, il m’arrive de regarder les épisodes du vendredi soir avec lui.

Cindy est probablement la plus énervée par votre élimination…

Avec Cindy, nous avions une alliance secrète. Dans le dernier épisode, on la voit me démonter et dire que je suis nul dans les épreuves. Cela faisait partie d’une stratégie qu’on avait établie ensemble. Cindy, on la découvre petit à petit et on se rend compte qu’elle n’est pas si inutile que ça. Elle n’est pas aussi bête qu’elle aimerait bien le faire croire. Moi je la connais depuis le début et c’est une fille géniale je n’ai pas peur de le dire (pour reprendre les mots de son portrait). C’est même une fille très intelligente ! J’espère que son intelligence sera mise à profit et qu’elle tiendra sa promesse de me venger.

Vous qui connaissez bien Koh-Lanta, quel est pour vous le scénario qui va se profiler les prochains jours ?

Avant de partir, j’ai dit à tout le monde : les rouges vous êtes les plus forts parce que vous êtes en minorité. Dans mon esprit, la bonne méthode était que les rouges choisissent la bonne alliance. Les stratégies autour des couleurs sont complètement débiles. Quand j’ai vu arriver Alexandre, je me suis dit qu’ils n’avaient rien compris.

Qui vous avez envie de voir le plus loin possible ?

J’espère que Cindy va rejoindre Cyril et Maud. Ce sont mes aventuriers favoris, au niveau affinités et intelligence de jeu. On aurait été une équipe intéressante !

Vous êtes le premier éliminé de la tribu réunifiée. Vous allez donc à la résidence où vous retrouverez les éliminés jusqu’au vote final. C’est une petite consolation ?

Mon jeu n’est pas terminé et je suis très excité à l’idée de vivre cette deuxième aventure. Non seulement ma voix va être déterminante mais je vais aussi pouvoir user de mon influence sur les prochains éliminés. J’ai bien l’intention de les orienter à la fin sur les personnes que je préfère. Je reste stratège jusqu’au bout !

Vous avez un regret ?

Le même que Xavier la semaine dernière : ne pas avoir disputé d’épreuve individuelle.

Quels sont vos projets maintenant ?

Je viens de faire le marathon de Paris avec Mohammed. C’est une promesse qu’on s’était faite sur Koh-Lanta. J’ai aussi pour projet de repartir au Kenya pour une opération solidaire avec les écoliers.





Koh-Lanta, La guerre des chefs - Tous les vendredis 21h sur TF1 et en Replay sur MYTF1