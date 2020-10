Koh-Lanta - Hadja, éliminée : "M’éliminer pour le riz, la plus grande supercherie du siècle

Hadja paie-t-elle sa forte personnalité ? Les aventuriers de Koh-Lanta ont décidé de l'éliminer lors du 8ème conseil le 16 octobre . Son Interview exclusive.

Vous étiez très énervée à la fin du conseil. Est-ce toujours le cas aujourd’hui ?

Non pas du tout. Aujourd’hui, tout va bien. Mais j’étais énervée car je me savais très menacée. Et personne n’est venu m’affronter pour me le dire. J’aurais aimé qu’on me dise les choses « cash » et pas que l’on se cache derrière des fausses excuses. Laurent, par exemple, me dit au conseil que je ne suis pas assez active sur le camp. Mais ce n’est pas la vraie raison, c’est qu’il s’est laissé manipuler par Dorian.

Vous étiez persuadée qu’Alix avait tout manigancé, ce n’est plus le cas ?

Alix avait une dent contre moi. Et moi j’avais une dent contre elle. (NDLR : Depuis l’épreuve de la boue). Pour moi, c’était évident qu’elle était derrière tout ça. Je ne me doutais pas un instant que Dorian pouvait être à l’origine de mon élimination. Dorian a tout manigancé. Il a fait son parano en pensant que je voulais l’éliminer. Alors que ce n’est pas vrai du tout. La seule personne qui a été honnête avec moi et qui n’avait pas peur de moi c’est Alix, alors que j’ai été un peu dure avec elle.

Mais d’où vient cette inimitié entre vous et Alix ?

Je n’avais contre elle. C’est à partir de l’épreuve de la boue que tout a basculé. Durant l’épreuve, j’étais concentrée sur le jeu. Et quand Aubin perd, je fais exactement la même chose. Je veux gagner. Je n’essaie pas de les intimider. Alors quand Alix dit que j’ai essayé de l’intimider. Je pense immédiatement qu’elle n’est pas une guerrière, qu’elle est influençable. Je dis même qu’elle n’a pas de personnalité...

Moi, je fais un sport collectif. Au handball, je subis ce genre de remarques à chaque match. Je ne les entends pas. Je n’ai compris qu’à la fin du jeu, après ma sortie, qu’ Alix faisait un sport individuel. Dans ce genre de discipline on est concentré sur soi-même et on n’a pas l’habitude de se faire narguer… Cela n’a rien à voir avec un manque de personnalité.

Alix et moi, on est les meilleures amies du monde

Mais enfin des propos sympas sur Alix ... (Rires)

Mais vous allez rire. On est très bonne copine. On s’appelle une fois par semaine. Après l’aventure, on a appris à se connaitre. Bon c’est vrai, Alix a fait le premier pas. Mais j’ai appris à la connaitre et je peux le dire aujourd’hui. C’est une nana en or. C’est une guerrière. C’est la candidate pour laquelle j’ai le plus de respect.

Comprenez-vous les arguments de vos coéquipiers ?

Je comprends certains arguments mais le riz est la plus grosse supercherie du siècle. Idem pour ma crédibilité sportive. On ne la joue pas sur une seule épreuve. Tout cela, c’est du pipo.

« J’aurais dû les laisser en chien… ». Ces propos sont durs, les pensez-vous toujours ?

(Dans les premières minutes du prochain épisode mis en ligne sur MYTF1)

Oui... Alors que les choses soient claires. Je n’ai pas fait exprès de mettre tout le riz dans la gamelle. En revanche, comme je savais que j’étais menacée, je n’avais aucun état d’âme à tout manger.

Vous êtes dure et pourtant, on vous a vu plusieurs fois baissé votre armure…

On pleure sur Koh-Lanta car on ne mange pas (rires). Il faut savoir qu’en tant que sportive, je fais cinq repas par jour. J’étais vraiment en manque.

Et surtout, on partage beaucoup sur le camp. On se raconte toute notre vie. Les aventuriers me connaissent mieux que mes co-équipières. Même pour le décès de mon frère, On ne m’a pas vu pleurer. Je ne pleure jamais devant les gens… Mais sur Koh-Lanta, tout est exacerbé.

Il y a toujours un Avant / Après Koh-Lanta, comment est la nouvelle Hadja ?

La nouvelle Hadja est fidèle à elle-même. J’ai quand même appris à relativiser. J’ai été traumatisée par le manque de nourriture (rires). J’aimerais vraiment faire quelque chose pour les vrais nécessiteux, ceux qui ne peuvent pas manger à leur faim. C’est une sensation que je ne souhaite à personne. Et pourtant, je ne suis loin d’être naïve.

Quels sont tes poulains pour la suite ?

Loïc, sans hésiter. Car c’est un vrai gentil…

