Koh Lanta : Jennifer veut quitter l'aventure !

Jennifer n'en peut plus. Déjà victime d'un malaise précédemment dans Koh Lanta, la Marseillaise est tout près de quitter l'aventure, n'y prenant plus aucun plaisir.

En ce quinzième jour d'aventure, la belle commerciale au caractère de feu se lève de très mauvaise humeur. Alors que l'épreuve d'immunité approche, Jennifer fait part à ses équipiers de sa perte totale de motivation. Elle veut rentrer chez elle ! Son amie Wafa, toujours prête à la soutenir, respecte sa décision mais Abdellah est persuadé que ce n'est que passager.



Jennifer, qui n'est pas la dernière dès qu'il s'agit de se faire une séance bronzette, ne l'entend pas de cette oreille et affirme qu'elle ne prend plus aucun plaisir dans ce Koh Lanta. C'est donc quasiment avec une équipière en moins que les Rouges se présentent à l'épreuve d'immunité.

Et malgré la prestation effectivement plus que médiocre de la Marseillaise, la tribu Do parvient à éviter une convocation au conseil. Dans un élan de solidarité et pour montrer à Denis Brognart que les Rouges sont plus soudés que jamais, Abdellah donne le totem à Jennifer.



Un joli symbole, mais une nouvelle défaillance morale et physique de Jennifer ne passera peut-être pas aussi bien à l'avenir.