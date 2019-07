Koh-Lanta : Jesta immortalise un tendre moment avec Benoît !

Alors que Jesta et Benoît participent à Ninja Warrior, ils continuent de se déclarer leur flamme sur la toile.

Depuis leur rencontre dans Koh-Lanta, Benoît et Jesta ne se quittent plus. Les deux tourtereaux filent le parfait amour et ont de nombreux projets. Avides de sensations fortes, ils ont même décidé de relever le défi de Ninja Warrior ensemble. Pour la deuxième année consécutive, le jeu estival de TF1 revient pour plusieurs semaines de jeu, chaque vendredi soir sur la chaîne. A cette occasion, les anciens aventuriers de Koh-Lanta ont fait le déplacement sur la croisette. Si les obstacles sont difficiles cette année, Jesta sait qu'elle peut compter sur Benoît et ses compliments pour la booster et l'encourager. "Je pense que les atouts de Jesta dans cette aventure, c'est son mental. Pour appréhender les obstacles, ça va être une vraie force", déclare-t-il à propos de sa chérie. Sa petite amie ne tarit également pas d'éloges sur son compagnon. "Benoît c'est un petit singe, il va se faufiler partout, s'accrocher et s'il peut buzzer et aller en finale, je le soutiendrais à fond", admet-elle. (Voir la vidéo ci-dessus)



Et si les deux amoureux sont solidaires dans Ninja Warrior, ils continuent de se faire des déclarations d’amour sur les réseaux sociaux. Dernièrement, Jesta a dévoilé une photo de son cher et tendre. Sur le cliché, Benoît est allongé sur un pouf géant et pose avec son chien. En légende, elle a simplement écrit : "Mes deux amours."

