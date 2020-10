Koh-Lanta - Jody, éliminée : « on n’est pas maître de son destin sur Koh-Lanta »

Le collier d'immunité a encore frappé. Découvrez l'aventurier qui en a fait les frais lors du conseil du 30 octobre. Son interview exclusive.

Après avoir vu le conseil de vendredi, on a une question sur les lèvres : que s’est-il passé durant l’après-midi pour que les votes soient autant bouleversés?

Et bien je ne le sais même pas moi-même (rires). A la base, Brice avait mis en place une stratégie pour éliminer Alix. Ce qu’il faut savoir c’est que nous, anciens Oranges, on avait déjà évoqué certaines stratégies pour la réunification. Alix était forte, il fallait rapidement l’éliminer.

Mais on le voit clairement dans l’épisode, Les commérages ont fusé. Des aventuriers sont allés informer Alix... Furax, elle a pété les plombs. Je pense que les aventuriers ont voulu désamorcer la bombe et ont changé leur vote.

Quelle était la nouvelle stratégie ?

Il y a eu des stratégies durant toute la journée. On ne savait pas si le collier d’immunité avait été trouvé. On a préféré diluer les votes. J’ai voté contre Fabrice pour casser le trio Lola/Angélique/Fabrice. Angélique a récolté six votes contre (Mais le collier d’immunité offert par Lola l’a protégée), Fabrice a eu deux voix contre. Moi quatre, celle d’Alix, Fabrice, Lola et Angélique.

Avez-vous discuté avec les autres aventuriers avant le conseil pour valider les possibles changements?

Il faut savoir que je suis nulle en stratégie. Durant l’après-midi, je suis restée dans mon cocon. Les aventuriers venaient me voir pour m’informer de leur vote mais à aucun moment, je ne leur ai donné le mien. Je préfère voter pour ce que je sens. Je ne suis donc allée voir personne sur le camp l’après-midi du conseil.

"Les alliances sont trompeuses"

Que vous a-t-il manqué pour aller plus loin dans l’aventure ?

Un peu de chance, au départ. J’ai quand même tiré trois boules noires et j’ai mis du temps à pouvoir montrer de quoi j’étais capable. Maintenant, je n’ai aucun regret. J’ai fait une belle aventure. Je sors sur un collier. Cela prouve une chose : « on n’est pas maître de son destin sur Koh-Lanta ».

Vous étiez venue chercher une aventure humaine…

Et je l’ai trouvée. On est tellement à 100% émotionnellement que des liens incroyables se tissent. Aujourd’hui, je suis très amie avec Diane (éliminée lors du quatrième conseil). On habite la même région. On est tout le temps en contact. Je passe mes weekends avec elle. Les liens qui se tissent durant l’aventure sont inexplicables. Ils sont très forts.

Je reviens également avec ce sentiment fort pour mon métier. Je l’aime encore plus. Je le répète aujourd’hui. Jje ne suis pas Jody de Koh-Lanta, je suis Jody Ostréicultrice. Je travaille avec la nature. Je vis avec la nature. J’ai encore plus envie de me faire une place en tant que femme dans ce métier.

La suite de Koh-Lanta, c'est vendredi prochain, découvrez en exclu les premières minutes

Koh-Lanta, les 4 terres, tous les vendredis à 21 heures sur TF1