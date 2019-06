Koh-Lanta Johor : découvrez la bande-annonce de l’émission du 17 juillet

Vendredi 17 juillet 2015, TF1 diffuse l’un des derniers épisodes de Koh-Lanta Johor. Plus que jamais, les aventuriers vont devoir façonner leurs propres stratégies pour tenter de gagner leur place pour la finale. Découvrez la bande-annonce de la prochaine émission.

L’aventure touche à sa fin pour les aventuriers de Koh-Lanta Johor. Sont encore en lice Marc, Sébastien, Chantal, Mélissa, et Bruno. Dans l’épisode diffusé vendredi 17 juillet à 20 heures 55 sur TF1, ils seront donc cinq à lutter pour une place en finale après l’élimination la semaine passée de Jessica. Les candidats vont devoir affronter leur dernière épreuve d’immunité.



Clash inévitable



Mais rien ne va plus sur l’île malaisienne. Les aventuriers sont à cran, et les tensions entre les différents candidats se font plus que jamais sentir. Entre Marc et Sébastien notamment, l’heure est au clash et les remarques fusent. « Elle est où ta fierté d’homme ? », lance le premier, « C’est toi qui manque d’honneur, c’est toi qui manque de fierté ! » répond le second.



De son côté, Mélissa se sent plus que jamais en danger. Chacun se retrouve face à ses choix et va devoir trouver LA stratégie qui leur assurera une place en finale. C’est la dernière ligne droite. Qui sera éliminé ? MYTF1 vous fait découvrir la bande annonce de l’épisode diffusé le 17 juillet 2015.