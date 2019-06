Koh-Lanta Johor : Découvrez les premières images du prochain épisode

Vous avez rendez-vous avec l’un des derniers épisodes de cette saison Koh-lanta vendredi à 20h55 sur TF1. L’épreuve des poteaux arrive à grand pas et les aventuriers savent qu’ils n’ont plus le droit à l’erreur. Découvrez les premières images de ce prochain épisode.

Au lendemain du conseil qui s’est soldé par l’élimination de Christophe, l’ambiance est électrique sur le camp. Jessica et Mélissa qui comprennent que l’alliance entre Marc, Chantal et Bruno, offre une place à Seb sur les poteaux, décident de jouer en duo. Leur but, atteindre les poteaux ensemble. Et pour cela, les aventurières ont décidé de se battre. Comment ? Vont-elles gagner les épreuves de confort et d’immunité afin d’échapper aux prochaines éliminations ? Ou de nouvelles alliances vont-elles se créer ? Vous le savez, dans Koh Lanta tout est possible. Il vous faudra patienter jusqu’à vendredi pour découvrir la suite des aventures de Koh Lanta Johor, mais pour vous donner un avant-goût, voici les premières images :