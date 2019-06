Koh-Lanta Johor : Jeff se vengera-t-il d'avoir été berné à deux reprises par Cédric ?

Chose promise, chose due ! La saison à rebondissements que nous vous promettions est loin d'être ennuyante ! Alors que les stratégies élaborées par Cédric dans le dernier épisode ont poussé Jeff vers la sortie, les jaunes seront stupéfaits de voir que celui-ci fera son grand retour sur l'île. Comment Cédric et Nessim réagiront-ils après leur trahison ? Jeff se vengera-t-il de ses coéquipiers ?

Lors de la réunification, Jeff, nommé ambassadeur de son équipe, devait négocier le départ d’un aventurier avec Cédric. Fin stratège, ce dernier était parvenu à lui faire croire qu’il continuait à soutenir les couleurs de la première équipe des rouges, poussant ainsi Jeff, à éliminer un jaune. Et même si le rouge n’a cessé de défendre Alban, soutenant que ce dernier était un bon élément, les arguments de Cédric l’auront finalement emporté : Alban aurait une alliance avec d’autres aventuriers. C’est donc le cœur serré que Jeff avait dû annoncer à son "frère d’aventure" qu’il devait faire son sac et quitter l’aventure.



En contrepartie de l’élimination d’Alban, Cédric avait assuré à Jeff qu’il choisirait lui-même qui serait nommé au conseil. C’est donc naïvement que Jeff s’en est une fois de plus, remis au stratège, incitant les rouges à voter contre Seb, alors que les jaunes (en supériorité numérique) votaient contre lui. En 24 heures, Jeff était tombé dans les griffes de Cédric à deux reprises. Celui qui pensait ne jamais être éliminé par Nessim et qui faisait tout pour protéger Mélissa et Jessica, a été prié de décamper.

Jeff fera son grand retour



Mais comme vous l’avez vu dans l’extrait de cette semaine, Jeff n’a pas dit son dernier mot. Appelé à rejoindre l’aventure pour remplacer Corinne, Jeff s’apprête à faire son grand retour sur l’île d’Ankawai. Comment se passeront les retrouvailles entre les aventuriers? Jeff, votera-t-il à son tour contre Cédric ? Ou sera-t-il encore une fois éliminé ? Une chose est sûre, le retour de Jeff risque de surprendre les aventuriers et une mise au point pourrait avoir lieu avec Nessim, qu'il affectionnait tout particulièrement . Ce dernier avait-il eu des remords ? Pour découvrir si Jeff se vengera d’avoir été berné à deux reprises par les jaunes, soyez au rendez-vous vendredi dès 20H55 sur TF1.