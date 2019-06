Koh Lanta Johor – Jessica : "On est tous essentiels dans Koh Lanta"

Éliminée au 33ème jour de l’aventure, Jessica a accepté d’accorder une interview à MYTF1 News. La jeune femme revient sur son expérience, sur les conditions de son élimination et les stratégies de ses coéquipiers dans une interview exclusive.

Jessica le savait, se serait Mélissa ou elle. Sachant qu’ "il n’y avait plus d’issue ", elle s’était "préparée " à quitter son aventure, son île et surtout sa copine. Elle avait pourtant proposé une alliance à Seb et tout tenté pour sauver sa peau : "Je ne sais pas vraiment pourquoi il a refusé […]. Peut-être par manque de confiance en nous, peut-être parce qu’il pensait qu’il pourrait s’en sortir, peut-être parce qu’il ne voulait tout simplement pas changer de direction, je ne sais pas ".

Sur le camp, les aventuriers se déchirent quant à savoir qui fait quoi. Marc, Chantal et Bruno n’en peuvent plus de tout faire pour nourrir la tribu blanche. Mais Jessica le rappelle fermement : "On est tous essentiels dans Koh-Lanta et personne ne se repose sur personne. C’est vrai que Marc est un excellent pêcheur et qu’on a besoin de lui, mais même s’il n’avait pas été là on aurait quand même mangé, on s’en serait sorti ".

"Je ne regrette rien "

Plus fidèle et loyale que stratégique, Jessica ne regrette pas de ne pas l’avoir été davantage. "Mais est-ce que j’avais vraiment besoin de l’être ? interroge-t-elle finalement. J’ai suivi mon groupe, j’avais confiance et tout se passait bien jusque-là. Après c’est avec Seb que j’ai dû être stratégique pour tenter de sauver notre peau, mais à part ça je n’avais pas besoin de le faire ". La jeune femme avoue ne rien regretter de son aventure et ne rien découvrir en voyant les images. Pour elle, rien n’est révélateur. "Je ne regrette rien et rien n’est révélateur quand je vois les images. Il n’y a pas grand-chose contre moi et même s’il y a, je le savais ", explique-t-elle. Cependant très fière d’avoir su prendre les choses en main lorsqu’elle apprit que le pacte des rouges avait été brisé, Jessica a expliqué : " J’ai été parlé à Chantal, puis à Bruno. Elle m’a dit blanc, il m’a dit noir, mais au moins je savais, j’étais préparée. Et ça, j’en suis fière ".



Pour Jessica, cette aventure n’aurait pas pu se vivre autrement. La jeune femme qui estime que la personne la plus stratégique parmi les aventuriers qu’elle a laissés derrière elle lors de son élimination, était Marc, a ri en parlant de la cachette secrète de ce dernier : "J’étais choquée. Mais en même temps c’est génial ! "

L'interview de Jessica juste après son élimination