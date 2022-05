Blessé, Loïc quitte l'aventure Koh-Lanta : Isabelle est de retour !

Vous avez manqué l'épisode 5 de Koh Lanta ? MYTF1 est là pour vous faire revivre les aventures des naufragés. Au programme : le retour d'une candidate éliminée et un naufragé blessé contraint de quitter l'aventure...

En Malaisie, cette nouvelle aventure de Koh-Lanta Johor est marquée par de nombreux rebondissements. Après le départ surprise de Manon, c'est un autre aventurier qui a vu son aventure se stopper net...





Loïc sur le départ

Une fois n'est pas coutume, les deux équipes s'affrontent pour le traditionnel jeu de confort. Mais avant même d'en découvrir les règles, une mauvaise nouvelle tombe : après le départ de Manon, Denis Brogniart annonce que Loïc, est obligé de quitter ses camarades. Le jeune homme s'était blessé aux adducteurs lors de la précédente épreuve de confort. Il avait été stoppé net lors d'une course et avait alors rendu visite aux médecins. Le lendemain matin, la douleur était toujours aussi intense et l'aventurier a dû se soumettre à la décision de l'équipe médicale à savoir quitter le jeu sur le champ.





Isabelle de retour

En conséquence, et comme le stipule le règlement, Loïc doit être remplacé par le dernier candidat éliminé. Denis Brogniart informe donc l'équipe rouge qu'Isabelle rejoindra leur campement très prochainement. Cette dernière, ravie, repart pour une nouvelle aventure : l'ancienne Jaune saura-t-elle faire mieux avec les Rouges ?