Rien ne va plus aux Fidji ! Si le choc des générations est terminé, les Jeunes et les Anciens doivent désormais cohabiter mais surtout se battre ensemble puisque les équipes initiales ont été reconstituées. Et là, ça coince. En effet, dès le début du jeu, les Rouges avaient fait une alliance en se promettant de ne pas voter les uns contre les autres. Le but ? Conserver leur supériorité numérique et se retrouver à la réunification.

Mais dans le sixième épisode de Koh-Lanta, le pacte des Rouges a été mis à mal. Fabian ne comptait visiblement pas tenir sa promesse puisqu’il n’avait qu’une idée en tête : éliminer Caroline. Et il a réussi puisque la mère de famille a quitté le jeu vendredi dernier, à l’unanimité. Le Suisse a donc réussi à faire changer de stratégie une partie de son équipe, dont Manu qui voulait éliminer les candidats au mérite en début d’aventure. Un revirement de situation que Sandrine – qui s’est retrouvée en tête-à-tête avec Manu sur le Paradis Perdu – a bien du mal à comprendre.

Fabian veut sauver sa peau face aux Jeunes

La principale alliance au sein de l'archipel des Fidji est donc rompue. Mais Fabian n’a-t-il pas trop voulu imposer sa place de patron du clan des Jaunes ? Ne va-t-il pas devoir en payer le prix lors d’un prochain conseil ou bien faire machine arrière en comprenant qu’il est allé trop loin ? La vengeance des Anciens pourrait changer la donne dans le Pacifique Sud.

