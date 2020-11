Koh-Lanta - Laurent, éliminé : « Mon regret, ne pas avoir dit à Alex que son aventure était incroyable »

L'épreuve des destins liés est redoutable. Découvrez le premier aventurier éliminé lors du conseil du 6 novembre. Son interview exclusive.

Quand vous apprenez qu’Alix est votre binôme pour ces épreuves « destins liés », que se passe-t-il dans votre tête ?

Je suis à la fois content et inquiet. Content car Alix est quelqu’un que j’estime. Sportivement, elle est la plus forte. Et quand vous tombez avec l’un des plus forts de l’aventure, vous pouvez légitimement vous dire qu’il y a un coup de poker à jouer. Humainement, elle est certes « brute de décoffrage », mais Alix me ressemble, elle possède une carapace et elle se protège. Mais je suis inquiet car elle fait peur aux autres aventuriers. Il y a quelques jours, je l’ai même prévenu qu’un complot se montait contre elle.

Alors, quand je vois Alix sortir la boule saumon, je me dis que le destin est un sacré coquin de réunir celle qui fait peur et celui qui l’a informé du complot.

Pourquoi avoir informé Alix du complot ?

Parce que je ne suis pas stratège (rires) Et dans ces moments- là, j’oublie la stratégie et je redeviens le fan de Koh-Lanta qui veut que les meilleurs gagnent. Et Alix était la meilleure pour aller sur les poteaux.

Vous semblez très surpris de voir votre nom sortir lors du conseil, vous ne l’avez pas vu venir ?

J’ai y pensé. J’ai fait beaucoup de calcul durant l’après-midi. Mais je n’ai pas vu venir les deux votes d’Alexandra.

"Je n'ai pas vu venir le double vote d'Alexandra"

Vous pensez toujours que les aventuriers ont visé Alix à travers vous ?

C’est un gros coup stratégique. Par contre j’ai l’impression qu’ils n’assument pas vraiment. Alix est la plus forte, c’est l’ancienne capitaine des Jaunes. On voit ce qu’elle est capable de faire, notamment lors de l’épreuve de la réunification, face à Bertrand-Kamal. Si on la laisse faire, elle va sur les poteaux. Si j’étais une fille et que j’avais Alix en face, je préfèrerais qu’elle ne soit plus là.

Mais pourquoi ne pas mettre le prénom d’Alix alors ?

Parce que sur Koh-Lanta, on peut très bien éliminer quelqu’un en éliminant quelqu’un d’autre, en votant à côté par exemple, surtout quand vous faites des promesses. Comme ça, vous ne trahissez pas la promesse que vous lui avez faite, mais vous gardez des billes pour les prochaines alliances.



Comment expliquer que l’alliance verte soit si fragile ?

Je n’ai jamais été proche des verts. Tout laissait à penser que l’on était une famille car on gagnait tout. On n’a pas eu besoin de faire de stratégie car on n’allait jamais au conseil. Cela ne veut pas dire que l’on s’entendait tous bien.

Quand est arrivé à la réunification, on n’est plus 6, mais 5. Alexandra quitte le navire et s’allie à Lola et Angélique. Elle en veut à Hadja et à Joachina. Et je peux la comprendre. Il y a des choses qui ont été faites contre elle chez les verts que je ne cautionnerai jamais. Dans une équipe, on ne s’en prend pas au plus faible surtout quand tu es le plus fort. C’est ce que j’enseigne à mes élèves. Mais je n’ai rien dit… Je n’étais pas en majorité.

"On a une alliance de pote pas de stratégie"

Cela s’appelle peut-être de la stratégie ?

(Rires) le manipulateur avec ses ouailles. Je crois qu’avec Loïc et Dorian, on n’a jamais voté d’une seule voix sauf pour aubin. D’ailleurs Loïc ne vote jamais comme moi. C’est d’ailleurs peut être ce qui m’a perdu. On a une super alliance de potes mais on a aucune alliance stratégique et c’est ce qui nous manque par rapport aux filles finalement.

Quel est votre plus grand regret de cette aventure ?

J’ai un grand défaut. Ma femme pourra le confirmer. J’ai beaucoup de mal à dire aux gens que j’apprécie les choses. Alexandra, j’aurais dû lui dire que je trouvais que c’était une aventurière incroyable. J’aurais dû lui dire que je n’avais jamais monté de stratégie contre elle chez les verts. C’est mon regret. Je ne lui en veux pas d’avoir mis ses deux votes contre moi.

La suite de Koh-Lanta, c'est vendredi prochain, découvrez en exclu les premières minutes

Koh-Lanta, les 4 terres, tous les vendredis à 21 heures sur TF1