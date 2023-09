Koh-Lanta : Le casting de la prochaine saison est ouvert !

Comme les aventurières et les aventuriers qui vous ont fait vibrer, vous rêvez de participer à « Koh-Lanta » ? Ne laissez pas passer votre chance, les sélections sont ouvertes jusqu’au 15 novembre 202

Alors prêts à tenter l’aventure ? Pour vous inscrire, rien de plus simple.

Il vous suffit d’envoyer un mail avec tous les éléments détaillés ci-dessous :

Une présentation avec les informations suivantes : nom, prénom, sexe, âge, date et lieu de naissance, adresse, code postal, ville, téléphone de domicile, téléphone portable, téléphone professionnel, situation de famille (si conjoint(e) ou ami(e) prénom, âge, profession), enfants à charge (leur prénom, âge et sexe), nationalité, profession et adresse e-mail ;

Cinq photos : un portrait en gros plan, une photo en pieds, une photo en maillot de bain et deux photos au choix ;

Vos réponses aux questions suivantes :

a. Décrivez-vous en quelques lignes ?

b. Pourquoi voulez-vous participer à Koh-Lanta ? En quoi participer à Koh-Lanta changerait votre vie ?

c. Pourquoi devrions-nous vous choisir plutôt qu’un autre ?

L’envoi des dossiers de candidature devra impérativement s’effectuer en un seul mail à l’adresse suivante :

selectionskohlanta@alp.tv

L’envoi de chaque dossier de candidature devra s’effectuer en un seul mail étant précisé que le poids global de celui-ci (intégrant les pièces jointes) ne devra pas dépasser 15Mo.Si un candidat adressait plusieurs mails pour sa propre candidature, son dossier pourrait ne pas être pris en compte.

Il est expressément précisé que les éléments composant le dossier de candidature ne pourront être adressés qu'en pièce jointe à l'email. Pour des raisons de sécurité, les liens proposant le téléchargement de ces éléments ne seront pas acceptés.

Seuls les dossiers complets, envoyés avant le 15 novembre 2023 inclus, pourront être examinés dans le cadre de la Sélection des concurrents au Jeu.

Retrouvez les modalités d'inscriptions ici

« Adventure Line Productions, sis 23 rue Linois – 75015 Paris (la « Société ») traite, en sa qualité de responsable de traitement, les données personnelles des candidats (la/le(s) « Candidat(es) ») à la sélection des participants au programme « KOH LANTA » (le « Programme ») communiquées lors de l’envoi du dossier de candidature, aux fins de la gestion des candidatures et la sélection des participants au Programme. A toutes fins utiles, il est précisé qu’aucune donnée sensible ou pièce d’identité ne doit être envoyée à la Société lors de l’envoi du dossier de candidature. La collecte et le traitement de ces données sont fondés sur l’intérêt légitime de la Société à sélectionner les profils de candidats les plus adaptés aux besoins du Programme. Ces données personnelles sont conservées pendant une durée de 5 (cinq) ans à compter de leur collecte si le/la Candidat(e) est sélectionné(e) pour participer au Programme et, sauf opposition de sa part, pendant une durée de 2 (deux) ans à compter de son dernier contact avec la Société s’il/elle n’est pas sélectionné(e) pour participer au Programme afin que la Société puisse le/la recontacter pour d’éventuels nouveaux programmes. Dans ce cas, le/la Candidat(e) peut s’opposer à cette conservation de ses données à tout moment en contactant la Société aux coordonnées indiquées ci-dessous. Les données personnelles des Candidat(e)s sont transmises au sein des différents services de la Société aux seules personnes habilitées à les traiter telles que la direction et les équipes de production, ainsi qu’au prestataire de la Société en charge des sélections et au Groupe TF1. Les Candidat(e)s disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données les concernant ou peuvent demander une limitation du traitement de celles-ci ou s’opposer à leur traitement, conformément à la règlementation applicable en matière de protection des données personnelles. Les Candidat(e)s peuvent également exercer leur droit à la portabilité si cette demande est éligible. Pour exercer ces droits, il leur suffit de contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) à l’adresse suivante : dpo@banijayfrance.com. Les Candidat(e)s peuvent également introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et peuvent définir des directives générales ou particulières relatives au sort de leurs données à caractère personnel en cas de décès ».