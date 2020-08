Koh-Lanta, Les 4 Terres : 4 équipes prêtes à défendre leur région dès le 28 août sur TF1

Après le succès de la dernière saison “L’île des Héros”, Koh-Lanta revient dès la rentrée avec du jamais-vu dans l’histoire du jeu d’aventure présenté par Denis Brogniart.

Elles ne seront pas deux, ni trois mais bien quatre équipes à se battre cette saison pour tenter d’aller le plus loin dans l’aventure et décrocher le précieux sésame du meilleur aventurier. Ils sont 24 aventuriers venus des 4 coins de la France : Nord, Sud, Est, Ouest. La France divisée en 4 ce qui mettra en valeur toute sa diversité avec pour point commun : l’amour de leur région. Partager une culture et un attachement fort à leur région seront-ils des atouts ou alors une faiblesse pour aller le plus loin possible dans l'aventure ? Cette nouvelle saison de Koh-lanta, Les 4 Terres promet des grands combats et retournements de situation.

Nord / Sud / Est / Ouest

"Dès les premières minutes, les aventuriers s’emparent de leur région,” raconte Denis Brogniart. Lui qui est “Bourguignon est fier de l’être” assume volontiers : “il n’y a pas plus chauvin que moi”. Reste à savoir si les téléspectateurs soutiendront naturellement l’équipe de leur région ou s’ils iront plutôt vers leur équipe coup de coeur.

De son côté, la productrice Alexia Laroche Joubert confie : “C’était un véritable défi côté production ! 4 équipes cela signifie également 4 camps mais aussi la création d’épreuves pour 4 équipes. Toute l’équipe de production a redoublé d’imagination pour offrir aux téléspectateurs une aventure inédite et riche en rebondissements”.

L'îlot de l'exil : le cauchemar des aventuriers

Ce nombre record de candidats et d’équipes ne sera pas la seule nouveauté de cette saison. Cette saison, deux récompenses seront à gagner lors des jeux de confort. La tribu qui l'emportera choisira l'une des deux récompenses. La tribu qui finira deuxième prendra la récompense qui n'aura pas été choisie par l'équipe gagnante. La tribu arrivée troisième rentrera bredouille sur son camp. En revanche, l’aventure va se corser pour l’équipe qui arrivera quatrième et dernière aux épreuves de confort. Les aventuriers perdants seront envoyés sur “L’îlot de l’Exil” durant 24h ! Une île particulièrement hostile sans eau ni nourriture . Sauront-ils restés soudés dans l’adversité ?

