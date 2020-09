Koh-Lanta, les 4 Terres - Carole, éliminée : « mon aventure a toujours un goût d’inachevé »

Carole a été éliminée au soir de la deuxième soirée de Koh-Lanta, les 4 Terres le 4 septembre 2020. Découvrez son interview exclusive.

Lors de votre interview de fin de conseil (Diffusée en exclu sur MYTF1), vous sembliez très émue. Etes-vous toujours triste de votre départ ?

Non ! je ne suis plus triste. Mais mon aventure a toujours un goût d’inachevé c’est évident !

On dit que les gens du Sud sont sanguins. Vous êtes bien du Sud ?

(Rires) Je suis bien du Sud oui. On est sanguin mais on a aussi du cœur et surtout du caractère ! Ça s’est vu !

Regrettez-vous votre emportement lors du clash avec Alix ?

Comme je suis une personne de franche et directe, je l’ai fait avec mon ressenti. Je n’aurais pas dû m’énerver. J’aurais dû agir autrement.

Avec le recul, comprenez-vous votre élimination ?

Oui je la comprends. Je pense également aujourd’hui que mon âge n’a pas été le seul argument de mon élimination. Ma condition physique du moment y est pour quelque chose. En revanche, je ne comprends toujours pas leur vote commun. Quand on est une famille. On met les cartes sur la table. Là, j’ai eu l’impression d’aller directement à la « guillotine »

"Je leur en veux toujours"

Vous leur en voulez toujours d’avoir voté (en nombre) contre vous ?

Bien sûr que je leur en veux toujours. J’ai été tellement surprise du vote. J’imaginais un vote 50 / 50. Aubin n’a pas été bon sur les épreuves. J’imaginais un votre plus équitable qui aurait pris en compte tous ces éléments.

"L'aventure de ma vie"

Que retenez-vous de votre aventure ?

C’était la première fois de ma vie que je traversais le globe. Je n’étais jamais partie aussi loin de chez moi. J’en ai pris plein les mirettes. J’ai vu vraiment un endroit paradisiaque. Le Pacifique est magnifique !

C’est vraiment l’aventure que j’attendais depuis longtemps. J’ai eu la chance de participer à Koh-Lanta. Je peux le dire ; Koh-Lanta est la plus belle aventure de ma vie…. Hormis mes enfants (rires).

Quelle équipe vous impressionne le plus à ce stade de la compétition ?

Sans hésiter, Les Orange. Cette équipe possède deux phénomènes : Brice et Dorian. Je pense qu’ils vont aller très loin dans l’aventure.

