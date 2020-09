Koh-Lanta, les 4 Terres - Diane, éliminée ; "« J’aurais aimé faire une alliance Orange / Violet »

La blessure de Samuel lui a permis de revenir dans l 'aventure. Mais la jolie guerrière a manqué de temps pour trouver des alliances. Diane a été éliminée lors du conseil surprise du 18 septembre.

C’est un départ un peu plus facile à encaisser que celui de la semaine dernière ?

Oui, bien évidemment. C’est difficile de s’adapter à une équipe qui est déjà bien soudée, de trouver ses marques et de se sentir indispensable…



Vous saviez que vous faisiez peur à Adrien ?

(Rires) Mais pas du tout ! Je ne m’en doutais pas un instant. Je l’ai vu sur les images. Quand Marie- France (Eliminée par l'équipe du Nord, lors du premier conseil) est arrivée chez nous, elle n’a pas eu besoin de faire une stratégie pour s’intégrer. Elle s’est rendue utile. J’ai voulu moi aussi me rendre utile et montrer aux Violets tout ce que Jody nous avait appris sur la pêche à l’huître. Je voulais leur faire plaisir. C’était mon objectif.



Vous saviez que Samuel était blessé ?

Je m’en doutais car je ne le voyais plus sur les épreuves. Mais en toute sincérité, j’étais tellement triste de sortir, de quitter mon équipe. A aucun moment, je me suis dit que j’allais pouvoir rentrer dans le jeu à nouveau. J’ai été très surprise.



Et si… Vous aviez pu continuer votre aventure : Orange à jamais ou Violette ?

Mon cœur est orange, c’est évident. En revanche, j’ai été extrêmement bien accueillie chez les « Violettes » : Lola et Angélique. J’aurais vraiment aimé, dans l’idéal, faire une alliance Orange / Violet à la réunification. Je n’aurais pas pu trahir cette équipe qui m’avait si bien accueillie.



On dit souvent que Koh-Lanta, c’est une famille….

On a du mal à décrire les liens qui nous unissent tellement ils sont forts. C’est un peu comme une famille. Jody est, en ce moment même, à côté de moi (les deux ex-Oranges sont voisines et très proches) et elle rigole. Je sais que Jody sera à mon mariage. Elle sera certainement la marraine de mes enfants.



Que retenez-vous de cette aventure ?



J’ai vu les premières minutes de l’épisode 4 sur MYTF1 cette semaine. J’ai vu à quel point les Oranges étaient affectés par mon départ. Cela m’a fait chaud au cœur. Je me rends compte que notre amitié est sincère et cela me touche profondément.





Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode de la réunification, vendredi 25 septembre à 21 heures