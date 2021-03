Koh-Lanta 2021 - Les Armes Secrètes : portraits des candidates

La nouvelle saison de « Koh-Lanta, Les Armes Secrètes » arrive le vendredi 12 mars sur TF1. Sans plus attendre, faites la connaissance des 10 femmes qui se sont envolées pour la Polynésie Française.

Candice : instructrice de survie, 25 ans

Candice est une jeune femme de 25 ans qui a l’aventure et le sport dans le sang ! Cette hyperactive se lance perpétuellement des challenges et passe son temps en extérieur, en forêt de préférence ! Avec ses connaissances en survie, son niveau sportif, et sa joie de vivre, Candice a toutes les qualités pour aller loin dans Koh Lanta. Seule le sens de la stratégie peut lui faire défaut, mais elle a conscience qu’elle peut faire peur et fera tout pour se défendre !

Elodie : coach sportive, 35 ans

Cette coach sportive dans le Nord, à l’énergie débordante, gère une salle de sport avec son mari. Mais Elodie a la désagréable impression de dépendre un peu trop de lui. Elle voudrait se prouver qu’elle est capable de grandes choses par ses propres moyens ! Elle a besoin de retrouver confiance en elle. Elodie veut aussi faire l’admiration de ses 2 petites filles.

Laetitia : employée multi-service, 37 ans

Laetitia se qualifie de pile électrique. Garçon manqué, elle a appris à s’imposer dans des milieux sportifs très masculins, le rugby et le foot. Elle pratique depuis qu’elle est toute jeune et cela lui tient à cœur de prouver qu’une femme peut exceller dans ce type de disciplines. Elle a aussi fait partie de l’équipe de France de Pelote basque et a même décroché le titre de vice Championne du monde à Cuba en 2002. Très manuelle, Laetitia est fière de pouvoir dire qu’une femme peut être aussi bricoleuse et touche à tout qu’un homme. La tronçonneuse, la scie sauteuse, ou la truelle n’ont pas de secrets pour elle ! Elle est débrouillarde, sans doute un avantage dans la vie de camp..

Laure : agricultrice, 26 ans

Drôle, souriante, Laure s’est associée avec son père pour créer et gérer dans le Doubs une exploitation de 230 vaches laitières (lait à Comté). Mais elle a l’impression que son père ne la voit plus que comme son associée... en participant à Koh Lanta elle veut redevenir sa fille, et l’impressionner ! A 26 ans, Laure a fait beaucoup d’efforts et de sacrifices pour pérenniser son exploitation. Elle sent en elle une rage de vivre, de profiter de l’instant présent, de se frotter à la grande aventure.

Magali, coach sportive, 47 ans

Maman solo, Magali a appris à faire sans les hommes. Athlétique, puissante, elle en impose. Depuis 25 ans elle est coach sportive, exigeante et un poil militaire. Aujourd’hui à 47 ans elle veut montrer qu’on peut être une femme, avoir dépassé 45 ans, et gagner Koh Lanta ! Pas question pour elle de materner ou de faire la cuisine sur le camp, ce qu’elle veut c’est prouver qu’elle est une guerrière !

Marie : étudiante en événementiel, 25 ans

Marie est une jeune femme de 25 ans, fraichement diplômée d’une école de commerce, pétillante, solaire et qui sait où elle va ! Ainée d’une fratrie de 6 enfants, elle a grandi très vite ; entrainée par son père, ancien colonel de gendarmerie, à 12 ans, elle découvre la course à pied et excelle dans ce domaine. Après avoir été championne départementale et régionale de cross elle a par exemple fini 22ème au semi-marathon de Paris en 2019, en 1h28. Compétitrice acharnée, quand elle est sur la ligne de départ c’est pour gagner.

Maxine : journaliste sportive, 25 ans

Ancienne championne de gymnastique acrobatique et de plongeon, Maxine a abandonné juste avant les JO de Rio (en plongeon), victime d’un burn out. Déçue pour elle, et pour son papa (ancien champion du monde de Tumbling) qui la coache depuis toujours, elle est restée dans le domaine du sport. Aujourd’hui journaliste sportive, toute sa vie tourne autour de la performance. Toujours aussi compétitrice et assoiffée de médailles, Maxine veut redevenir une athlète de haut-niveau le temps d’un Koh-Lanta… Pour l’adrénaline, pour le challenge. Koh Lanta, ce sera ses JO à elle !

Myriam : professeur d’anglais, 36 ans

A 36 ans Myriam est une boule d’énergie qui parle fort! Cette professeur d’anglais aime quand tout va dans son sens. Elle fait ce qu’elle veut, comme elle l’entend, et fait souvent fi de l’avis des autres.

Maman de deux jeunes ados qu’elle pousse sans cesse à se dépasser, Myriam veut aller loin dans Koh Lanta pour les rendre fiers.

Shanice : chef de projet en marketing social, 26 ans

Dynamique et volontaire cette jeune diplômée de Sc.Po se consacre aux autres. Elle promeut, via un grand équipementier sportif, l’activité physique auprès des jeunes filles dans les quartiers défavorisés.

Tournée vers les autres, elle très entourée par sa famille. Shanice veut se lancer dans ce défi incroyable qu’est Koh Lanta en partie pour honorer la mémoire de son papa, récemment disparu. Elle veut le rendre fier.

Sylviane : maitre-nageur, 44 ans

Brute de décoffrage, Sylviane est un brin autoritaire… Cheffe de poste à la plage de Bordeaux depuis 10 ans, elle manage de façon très directive son équipe et les usagers. Pour que tout se passe bien, il faut des règles et s’y tenir ! Elle aime quand tout est carré ! Manuelle et fière de l’être, elle sait tout faire ! A la maison c’est elle qui bricole. Il faut dire que le travail, elle connaît depuis toujours… Fille d’agricultrice, elle habite dans la ferme où elle est née il y a 44 ans et se lève tous les matins à 5 heures. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt et Sylviane veut le démontrer !